Anna Kendrick debutará como directora con ‘The Dating Game’

La actriz Anna Kendrick va a dar un importante salto en su carrera con The Dating Game. La intérprete debutará como directora con esta historia basada en hechos reales sobre el asesino Rodney Alcala.

Kendrick protagonizará la película además de dirigirla, asumiendo el rol de Cheryl Bradshaw, una mujer que apareció en el programa de citas de mismo nombre que el título en la década de los 70, emparejándose con el aparentemente encantador Alcala. A la actriz de Crepúsculo le gustó tanto el guion que su implicación ha llegado también a niveles de producir la cinta: “Aunque obviamente estaba encantada de interpretar el personaje de Cheryl, me sentí tan conectada con la historia, el tono y los temas relacionados con el género y la intimidad, que cuando se presentó la oportunidad de dirigir la película, la aproveche”, contaba Kendric en un comunicado de la producción”.

The Dating Game será la ópera prima de la estadounidense, pero no en el campo de la producción, ya que bajo su sello Let’s Go Again ha supervisado proyectos tan interesantes como Love life de HBO Max y Polizón de Netflix. Como actriz, Kendrick ha protagonizado numerosas comedias románticas y musicales, sin embargo su mayor consideración llegó en forma de nominación al Oscar gracias a Up in the air. En el mismo comunicado, la futura directora quiso agradecer el equipo que le ha rodeado en el proyecto: “Es como si fuese algo destinado. El apoyo que ya he recibido de Stuart Ford y todos en AGC, Vertigo y BoulderLight ha sido inspirador y empoderador”.

A Kendrick la fama le llego gracias a participar en cinco películas de la saga Crepúsculo, una puerta abierta de par en par hacia el beneplácito adolecente del momento. Después ha sabido dirigir su carrera optando casi siempre por papeles alegres. Polizón supuso un antes y después para ella, ya que pasó de asimilar roles inocentes a encajar dentro de un papel profundamente dramático.

The Dating Game ya se encuentra en plena preproducción y se espera que comience su rodaje a finales de este año para un estreno en 2023. En el futuro, también ha anunciado su participación en Unsound, la historia de superación de una policía de Inglaterra que va perdiendo su capacidad auditiva mientras trabaja en el caso más peligroso de su carrera. Con el debut cinematográfico en camino, Anna Kendrick se sumará a una lista cada vez más amplia de actrices que se han sentado recientemente en la silla de director, como Olivia Wilde y Maggie Gylenhaal.