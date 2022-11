Aniversario Leonardo DiCaprio: ¿Qué nuevas películas tiene entre manos?

Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Su filmografía ha estado muy cuidada por el actor, quien ha ido escogiendo sus proyectos con cuidado, llevando a que sea bastante difícil encontrar un título fallido en una carrera que comenzó hace ya más de 30 años. Le costó llevarse finalmente el Oscar por El renacido y no es porque DiCaprio no lo haya intentado, yendo de la mano de los mejores cineastas. El intérprete ha trabajado con figuras de la talla de Steven Speilberg, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Alejandro González Iñárritu, Clint Eastwood y por supuesto Martin Scorsese, el director con el que ha forjado sus masterpieces más sonadas. Una relación que recuperará en gran parte de sus proyectos futuros. Hoy cumple 48 años y para celebrarlo, repasamos qué nuevos papeles tiene entre manos esta gran figura de la industria:

‘Killers of the flower Moon’

Es el estreno más inmediato que Leonardo DiCaprio tiene entre manos. Su regreso de la mano de Scorsese, con el que no trabajaba en 2013 cuando rodaron El lobo de Wall Street. Killers of the flower moon se basará en la novela homónima de David Grann y contará también en su reparto con Robert De Niro, Jesse Pemons, Brendan Fraer y Lily Gladstone. Cuenta la historia de la oleada de asesinatos en la comunidad de osage bajo extrañas circunstancias durante la década de los años 20, provocando la investigación de lo que terminaría siendo la organización conocida como FBI.

‘The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder’

Tanto DiCaprio como Scorsese seguirán adaptando obras de Grann, pues su siguiente proyecto juntos será otra película basada en un libro suyo. The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder cuenta la historia de un barco naval británico que naufragó en una isla de América del Sur en 1740, luchando su tripulación contra el clima y con su propia condición y naturaleza humana.

‘Jim Jones’

Poco se sabe de esta película, más allá de que supondrá el debut del productor y guionista Scott Rosenberg como director y que DiCaprio interpretará al reconocido líder de la secta que da nombre a la cinta.

‘Roosevelt’

Es el anuncio más lejano que tiene en su agenda, pero esta tercera nueva colaboración con Scorsese está claramente orientada en una nueva nominación al Oscar para Leo. El actor interpretará al histórico presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt.