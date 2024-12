Andrew Garfield está encantado con su sustituto en la nueva película de Frankenstein que prepara Netflix

Las dos grandes huelgas sufridas por Hollywood el pasado año supusieron varios cambios laborales dentro de la industria. Como era de esperar, los profesionales del sector mejoraron sus salarios y comenzó a regularizar por ejemplo, la retribución de aquellos productos virales dentro del streaming. Pero del mismo modo, también supuso un quebradero de cabeza para la estrategia de estrenos y el mercado de la exhibición, causando varios retrasos en las principales propuestas cinematográficas del año. Incluso, la huelga de actores nos obligó a renunciar a varias ilusiones atractivas para los cinéfilos. Es el caso de la cancelación de la serie de Metrópolis que preparaba el creador de Mr. Robot, Sam Esmail. Aunque sin duda, también nos impidió ver a algunas estrellas en papeles completamente icónicos. Como es, en definitiva, el fallido protagonismo de Andrew Garfield en la nueva película de Frankenstein que está preparando Netflix.

El dos veces nominado al Oscar iba a ocupar el rostro desfigurado de la creación de Mary Shelley, sin embargo los retrasos en el proyecto impulsaron varios conflictos en la programación que le obligaron a abandonar el largometraje dirigido por Guillermo del Toro. Rápidamente, el filme encontró en Jacob Elordi un sustituto acorde a una historia que le va como anillo al dedo al cineasta mexicano. Adaptada al guion por el propio ganador de tres premios de la Academia, la nueva película de Frankenstein no ha reparado en gastos a la hora de configurar su elenco, por mucho que la figura de Garfield haya tenido que abandonar la cinta. La revisión de este relato pionero de la ciencia ficción cuenta además de con Elordi, con toda una serie de caras conocidas en la meca del cine como Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley y Lars Mikkelsen. En realidad y, por lo que sabemos del trabajo de del Toro, esta versión heredada de Shelley es más bien una continuación que sigue al Dr. Pretorious, quien necesita localizar al icónico monstruo, el cual se cree que murió en un incendio de hace casi medio siglo. Las intenciones del científico no son otras que las de continuar la labor del creador original de la criatura.

Por supuesto, a Garfield le habría encantado protagonizar la ambiciosa adaptación. Pero también, está encantado con que el encargado de sustituirle haya sido la estrella de Euphoria. Pues Elordi está en un momento de su carrera en el que necesita mucho más ese tipo de papel que el californiano.

Garfield cree que Elordi es el indicado

La ausencia del actor de No me abandones no implica que evidentemente, este haya dejado de trabajar en otras grandes propuestas. El próximo mes de enero coprotagonizará junto a Florence Pugh el drama romántico Vivir el momento y ya más entrado el 2025, aparecerá en Voyagers de Sebastián Lelio, Instrumental de James Marsh y en After the Hunt, a las órdenes de Luca Guadagnino. Por eso y teniendo ya una carrera contrastada, Garfield ve genial la elección de una joven promesa que intenta hacerse un hueco en el cine más autoral.

«Estoy muy, muy contento de que fuera él quien lo hiciera y, por supuesto, estoy decepcionado de no haber podido hacerlo porque amo a Guillermo, amo a Oscar (Isaac) y a todos los que él reunió, así que estaba decepcionado», comenzaba contándole a Deadline. Inmediatamente después, el que fuese el segundo Spider-Man del cine tras Tobey Maguire expresó que al final el cambio era algo que seguramente Elordi necesitaba mucho más que él:

«Pero conocer a Jacob (coincidieron en el Festival Internacional de Cine de Marrakech) fue una verdadera casualidad, de modo que realmente pude ver y escuchar que tal vez él necesitaba esa experiencia más que yo», argumentaba Garfield.

La nueva película de Frankenstein

La necesidad de replicar el mito del moderno Prometeo es algo que aparece repetido tanto en el imaginario de Tim Burton como en la carrera de del Toro. De hecho, su versión de Pinocho en stop-motion tiene mucho que ver con el trabajo de Shelley. El celuloide ha adaptado en múltiples ocasiones el trabajo de la escritora. De hecho, este 2024 se estreno Lisa Frankenstein de la guionista Diablo Cody y en 2025 tendremos un remake de La novia de Frankenstein dirigido por Maggie Gyllenhaal.

Se desconoce en que fecha exacta en la que la nueva película de Frankenstein llegará al catálogo de Netflix. Eso sí, se espera que antes tenga al menos un estreno limitado en cines.