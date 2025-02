Ana Rosa regresa y dispara contra Pedro Sánchez: «Es un tentetieso que nunca cae pero no avanza»

Ana Rosa Quintana ha regresado a las mañanas de Telecinco y lo ha hecho con un editorial cargado de ironía en el que ha disparado contra Pedro Sánchez. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha comparado al presidente del Gobierno con un «un tentetieso». «Es ese juguete que siempre se tambalea pero nunca se llega a caer. Da igual de dónde le venga el golpe porque siempre se pone en pie, aunque al levantarse no tiene por qué mirar al mismo sitio, gracias al lastre que lleva debajo. Siempre, siempre, se queda de pie», ha dicho la presentadora. En su editorial, ha hablado de los últimos escándalos del líder socialista y de cómo, en realidad, es Puigdemont el que tiene el poder.

El programa de Ana Rosa ha regresado a la parrilla de Telecinco este lunes 3 de febrero. Y Quintana ha vuelto haciendo lo que más le gusta a ella: hablar de política.

«Puigdemont es el que manda»

El primer editorial de Quintana en su vuelta a las mañanas se lo ha dedicado a Pedro Sanchez diciendo lo siguiente: «Muy buenos días a todos, esta es la temporada número 20 de El programa de Ana Rosa y gracias a ustedes por seguir ahí. Para nosotros es una cuestión de confianza. Precisamente, Pedro Sánchez se tiene que someter a una cuestión de confianza antes de mes y medio. Es el plazo que le ha dado Puigdemont, que es el que manda, para ganarse su confianza ciega; para convertir el Congreso en el Congreso de las tentaciones. Si no lo hace, Sánchez tendrá que ver ante sus ojos cómo sus socios de legislatura se alían entre ellos y le son infieles con otras formaciones».

«Pedro Sánchez es un tentetieso»

A partir de ahí, Ana Rosa, con su habitual ironía, ha definido al líder socialista de una manera bastante curiosa: «Pero no verán a Sánchez llorar ante las cámaras porque, una vez más, se convertirá en un tentetieso, ese juguete que siempre se tambalea pero nunca se llega a caer. Da igual de dónde le venga el golpe porque siempre se pone en pie, aunque al levantarse no tiene por qué mirar al mismo sitio, gracias al lastre que lleva debajo. Siempre, siempre, se queda de pie. En los últimos tiempos, Sánchez ha recibido diferentes golpes y se ha levantado. Golpe número uno: el fiscal general del Estado, imputado, negándose a declarar ante el juez, ha sido como ver a un árbitro metiendo un gol para ganar una apuesta. La excusa que ponen por la filtración de datos reservados, es que sesenta personas tenían acceso al correo de la Fiscalía. Incluso señalan a la señora de la limpieza como responsable de dejar como la patena el correo del fiscal. Los cambios de móvil cada seis meses por seguridad pero la contraseña de la comisaría en el corchopan de la cafetería. Cuestión de confianza».

«Segundo golpe al presidente tentetieso: la imputación a tres personas de su máxima confianza; su mano derecha, José Luis Ábalos, envuelto en una trama de corrupción digna de Torrente; su mujer por tráfico de influencia y su hermano por crearle un puesto de trabajo para no ir a trabajar, vamos, el sueño de cualquier ni-ni. Ya lo decía Fofito: no hay nada como la familia unida. Cuestión de confianza».

«Golpe número tres al tentetieso de Sánchez: presenta un decreto ómnibus que finalmente se convierte en un decreto microbús porque Puigdemont quiere dejar fuera los dineros, quiere negociar de tú a tú con el gobierno. Cuestión de confianza. La España plural consiste en pactar una financiación singular. Sánchez, en quien más confía en sí mismo, y por eso se ha convertido en el Iñaki Perurena de la negociación, va a levantar pesadas piedras para encontrar votos. Si para que siga de pie el tentetieso tiene que conceder una amnistía, unos indultos, reformar el código penal o conceder una fiscalidad singular, lo va a hacer. No son votos debajo de las piedras. Son votos que pesan como piedras. El truco es el peso. El peso no le permite caerse pero no va a ningún lado. Nunca avanza, gira y gira pero siempre se queda en el mismo sitio. Si queremos dar la vuelta a un tentetieso, no debemos golpearle, la única manera de desactivarlo es quitarle el peso que tiene dentro. Sánchez se ha convertido en ese dentista en el que el cliente llamado Puigdemond le agarra y le dice: Oye, no nos haremos daño, ¿verdad?. Cuestión de confianza porque, como piensa Puigdemont: donde hay confianza, rasco».

El regreso de ‘El programa de Ana Rosa’

El lunes 3 de febrero ha regresado a las mañanas de Telecinco una de las marcas más emblemáticas de la cadena, que durante sus 18 años en emisión fue todo un referente en la franja: El programa de Ana Rosa. Su presentadora, Ana Rosa Quintana, volvió a ponerse al frente de este mítico magazine, producido en colaboración con Unicorn Content.

El regreso de este formato implica una remodelación de la franja matinal de la cadena, que cuenta con una versión reformulada de La Mirada Crítica con Ana Terradillos que se emite de 08:00h a 09:00h y continúa con El programa de Ana Rosa de 09:00h a 12:15h y Vamos a Ver de 12:15h a 15:00h, con Joaquín Prat al frente.

En la franja de tarde, Verónica Dulanto y Frank Blanco asumen la presentación de TardeAR también a partir del próximo 3 de febrero.