No es que Rafaella Carrà fuese especialmente una figura representativa del cine, aunque apareciese en varias películas italianas como Tormento del pasado, Cinco marinos contra cien chicas o Privado de amar, la gente la recordará por ser sobre todo una cantante, bailarina, coreógrafa y compositora de alguno de los temas más pegadizos de la historia de la música. Tanto ha sonado su universo sonoro, que ha ocupado muchas escenas de películas, inundándolas a través de sus ritmos llenos de energía. Estas son solo algunas de las cintas donde su música apareció de forma destacada:

“La Gran Belleza” (2013)

Ganadora del Oscar a mejor película extranjera, la cinta de Paolo Sorrentino tiene uno de los arranques más bailables de la historia del cine. Una cinta que es un canto a la decadencia y gloria de Italia no podía comenzar de otra forma que con la canción A far l´amore comincia tu. El remix de Sinclair no hace más que mostrar la despreocupación y desfase que el personaje de Jep Gambardella tiene en su cumpleaños.

“Explota explota” (2020)

Nuestro particular homenaje español a la cantante italiana llegó en forma de película musical. En los Goya del año pasado consiguió tres nominaciones a los Goya y al igual que sucede con otras cintas musicales que basan todas sus canciones en una artista, como puede ser Mamma Mia con ABBA, Explota explota introduce las canciones de la diva italiana y las utiliza como núcleo que une la trama, gracias en gran medida al trabajo de su director Nacho Álvarez.

“Cuestión de actitud. Xenia” (2014)

Al igual que en nuestras fronteras sucede con Mónica Naranjo, Rafaella Carrà era un icono gay no solamente en Italia, sino en toda Europa. Por eso no es de extrañar que su música pudiese sonar hasta en una cinta griega. Panos H. Koutras, el que algunos denominan como la versión griega de Almodóvar colaba la canción Rumore de la cantante en la escena en la que ambos protagonistas bailan en calzoncillos.

“Amor de mis amores” (2014)

Si hay un tema que destaca sobre los demás de La Carrà es ese que reza aquello de “Para hacer bien el amor hay que venir al sur…” Canción que el director Manolo Caro incluyó en una escena en la que el personaje de Sandra Echevarría habla de sus dudas sobre casarse cuando ha engañado a su prometido.