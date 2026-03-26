Adam Sandler vuelve a un papel dramático en Netflix: se pondrá a las órdenes del director Scott Cooper

El idilio de Adam Sandler con Netflix es casi tan fuerte como su vinculación temática con la comedia. Por eso a sus 59 años, el neoyorquino puede presumir de ser el actor que más veces ha colaborado con la «gran N roja». Dicha asociación se remonta a los orígenes del estudio californiano y ahora, hace escasas horas, acaba de añadir un nuevo capítulo a su fructuosa relación. La estrella se pondrá a las órdenes de Scott Cooper, director de Deliver Me from Nowhere, en un nuevo papel dramático.

La cinta en cuestión se titulará Time Out y estará escrita por el propio Cooper. Será en realidad un remake, pues su historia aludirá a El empleo del tiempo (2001), filme francés dirigido por Laurent Cantet que fue elogiado en su momento y de manera unánime por la prensa internacional. En la revisión, Adam Sandler encarnará al protagonista Vincent (Aurélien Recoing en la original), pero Netflix no ha escatimado en gastos seleccionando al resto del casting. Willem Dafoe (El faro), Gaby Hoffmann (The Mastermind), F. Murray Abraham (El nombre de la rosa), Steve Zahn (Anaconda) y Adam Horovitz (Mientras seamos jóvenes) encarnan al resto del reparto secundario. No obstante, ¿de qué trata realmente Time Out?

‘Time Out’: una sátira sobre el empleo

La trama nos pone en la piel de un hombre que de la noche a la mañana se queda sin trabajo. Sin el valor para decírselo a su familia, el desempleado teje toda una red de mentiras para ocultar la situación y termina creando un plan de inversión y fingiendo un trabajo en las Naciones Unidas.

En un comunicado sobre el proyecto, Cooper explicó su obsesión por la película original: «Descubrí la película de Laurent Cantet en 2001 y desde entonces me ha acompañado. Llevaba años pensando en volver a verla, pero ahora me pareció el momento adecuado: vivimos en una época en la que las cuestiones de identidad, trabajo y autoestima se han vuelto imposibles de ignorar».

Time Out sería la segunda colaboración del cineasta con Netflix, tras Los crímenes de la academia (2022). Cooper nunca ha colaborado nunca con Sandler, pero maneja una trayectoria increíble como realizador. Debutó tras las cámaras en 2009 con Corazón rebelde y desde entonces ha mantenido una aplaudida regularidad a través de trabajos notables como La ley del más fuerte (2013), Hostiles (2017) y su reciente biopic de Bruce Springsteen con Jeremy Allen White como protagonista.

Adam Sandler y su idilio con Netflix

La asociación entre Adam Sandler y Netflix comenzó hace más de una década con el estreno de The Ridiculous 6. De hecho, el tres veces nominado al Globo de Oro fue el primer actor en firmar un acuerdo exclusivo de producción a largo plazo con la líder del streaming.

Por el camino, Sandler ha firmado sobre todo comedias para la marca. Desde The Meyerowitz Stories (2017) a Criminales en el mar (2019), pasando por Terminagolf 2 (2025). Sin embargo, el estudio también ha sido responsable de algunos de sus más recientes papeles dramáticos. La genial Diamantes en bruto (2019) es un buen ejemplo de ello o títulos familiares que no rehuyen del su talentoso humor como Garra (2022) o el pasado año con Jay Kelly.

Todavía se desconoce la fecha de estreno de Time Out.