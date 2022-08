Una acusación más para Ezra Miller: Según la policía de Vermont, robó varias botellas de alcohol de una casa

Todavía no sabemos muy bien por qué, en un momento en el que la sociedad determina en gran medida el futuro profesional de algunos artistas según su comportamiento, Ezra Miller parece intocable. El actor es uno de los buques insignia de Warner Bros. Discovery en dos de sus franquicias principales; Animales fantásticos y The Flash, el superhéroe de La liga de la justicia. Y es que un estudio, hoy en día no necesita grandes motivos para apartar a una estrella. Sino que se lo digan a Johnny Depp, quien tras las acusaciones de su ex pareja Amber Heard, fue desterrado de Piratas del Caribe de Disney y de las precuelas de Harry Potter por la propia Warner. La colección de delitos y situaciones violentas entre las que convive Miller, hacen gala de su evidente inestabilidad. ¿Su última polémica? Robar, según la policía de Vermont, varias botellas de alcohol de una casa mientras los propietarios no estaban.

Según el informe policial, justo antes de las seis de la mañana del domingo 1 de mayo, se informó de un robo en una residencia en Country Road en Stamford, Vermont. “Después de revisar los videos de vigilancia y entrevistar a los testigos, dijeron que tenían causas probables para acusar a Miller, de 29 años”, apuntaba el medio NEWS 10 ABC. La policía finalmente localizó a Miller el pasado domingo 7 de agosto a las 11:30 de la noche y emitió una citación ordenando a Miller para comparecer ante la división penal de Bennington en el tribunal superior de Vermont, el 26 de septiembre, donde deberá ser procesado.

Esta situación marca la tercera confrontación de Ezra Miller con la policía en 2022, después de dos arrestos en Hawái a principios del año, una por alteración del orden público y acoso en un bar y otra, por la agresión en segundo grado. Por si esto fuese poco, en 2020 salió a la luz un vídeo en el que supuestamente asfixiaba a una mujer en Islandia, además de varios informes que indican que tiene a una mujer y a tres niños en una granja de cannabis sin licencia en Vermont. La joven, Tokata Iron Eyes, de 18 años, ha negado la acusación de sus padres contra Miller, quienes señalan que este mantiene una relación con su hija marcada por las drogas y el abuso físico y verbal.

Con toda esta situación, Warner parece tenerlo muy sencillo para tomar una decisión que se está alargando más de la cuenta. El CEO David Zaslav nombró a The Flash como “una de las grandes películas de DC que se avecinan”. La major no quiere echar a perder su película individual de Barry Allen, pero no parece que después de su estreno vayan a continuar ligados al futuro profesional de Ezra Miller.