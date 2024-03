Los mejores momentos de la gala de los Oscar 2024 han dejado imágenes para la historia. Desde la actuación de Ryan Goslin como Kent, pasando por el desnudo integral de John Cena o el momento en el que Emma Stone recogió su Oscar en pleno ataque de nervios.

Otros momentos que no han pasado desapercibidos fueron la desnudez de John Cena para presentar el premio al Mejor Vestuario o la indiferencia de Al Pacino para entregar la estatuilla a la Mejor Película a Oppenheimer, ya que solamente leyó el nombre del ganador sin dar emoción.

Danny DeVitto y Arnold Schwarzenegger también tuvieron su momento estelar al recordar sus participaciones en las películas de Batman. Ambos bromearon sobre sus personajes junto a Michael Keaton, al que llamaron «aguafiestas».

Sólo en Estados Unidos y en los Oscars podés disfrutar de esto…Batman y sus villanos frente a frente… pic.twitter.com/fNBb8kFRKY — Doctor House (@Bobmacoy) March 11, 2024

Esta ceremonia ha sido una de las más globalizadas de su historia, con nominaciones más allá de Estados Unidos como la coreana-canadiense Vidas pasadas o la inglesa La Zona de Interés, ambas nominadas a Mejor película o La Sociedad de la Nieve, como representación española.

‘I’m just Ken’ de Ryan Gosling

Gosling fue el centro de las miradas durante la ceremonia, en especial cuando se dispuso a interpretar su canción I’m Just Ken, que también fue interpretada en la película Barbie. Su energía y su traje rosa sobre el escenario fueron de las cosas más comentadas de la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en las redes sociales.

ryan gosling se encargo de tener una escenografía ROSA, cartulinas con la cara de BARBIE, todas las referencias de la película, puso el micrófono a greta, margot, america y EMMA STONE. el siempre fue el favorito de las chicas pero hoy se consagró !! pic.twitter.com/l2eur6lgve — sele 9/11 (@cinesprada) March 11, 2024

Tal como ocurre en la película Barbie, Ryan Gosling (Ken) intentó seducir a la muñeca (Margot Robbie). La actriz australiana no pudo evitar reírse al ver el espectáculo de su compañero en el largometraje de la directora Greta Gerwig, que únicamente se llevó el premio a la Mejor Canción Original: What I was made for?, de Billie Eilish. La película recibió guiños constantes en la gala, pero se quedó sin los reconocimientos de más prestigio.

La anécdota de Emma Stone

Una de las actrices más esperadas para que recogiera una estatuilla fue Emma Stone, que vivió uno de los momentos más incómodos de la noche. La actriz eligió un vestido de Louis Vuitton en verde agua, con silueta peplum, largo hasta los pies, escote palabra de honor y cola. Y también protagonizó uno de los momentos de la Gala de los Oscar 2024.

Este vestido no le duró mucho de una pieza, ya que al subir a recoger su premio la propia actriz confesó que el vestido estaba «roto», debido a que era muy ajustado y no le permitía moverse con plena libertad. Por su parte, bromeó con que pudo haberse roto durante la representación de Ryan Gosling, que previamente trabajó con Emma en LaLaLand. Su discurso ha sido de los más comentados por su efusividad y entusiasmo.

«Gracias, Yorgos Lanthimos, por darme el trabajo de una vida con Bella Baxter». EMMA STONE recibiendo el segundo Oscar de su carrera por POOR THINGS. Aquí su discurso. #Oscarspic.twitter.com/oTGg56ny84 — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

¿Por qué se desnudó John Cena?

El ex luchador de la WWE protagonizó otro de los mejores momentos de la noche al salir completamente desnudo a entregar una estatuilla al equipo de Pobres Criaturas por su vestuario. Previamente a su salida sin ropa al escenario, el presentador de la ceremonia, Jimmy Kimmel, introdujo de forma indirecta a Cena.

«¿Os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy?, ¿No sería loco?, dijo el afamado presentador. Posteriormente apareció el ahora convertido en actor, John Cena, sin ropa y diciendo que no quería «correr» desnudo, ya que había «cambiado» de opinión debido a que el evento era muy elegante.

Aunque este desnudo tiene un significado, ya que era un homenaje al día de los Oscar de 1974 en el que el streaker Robert Opel saltó al escenario y corrió desnudo mientras el mítico David Niven presentaba a Elizabeth Taylor.

John Cena presentó desnudo el premio a mejor vestuario de los Oscar 2024 – #Oscars2024 pic.twitter.com/QRvgwsdhv0 — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 11, 2024

Robert Downey Jr agradece a su abogado

Robert Downey Jr también protagonizó un momentazo al recoger su premio: «Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden». Además, dijo que le gustaría agradecer a su esposa pero con unas polémicas palabras: «Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida».

La ovación más sincera de Downey arrancó de forma espontánea. «Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Lo que hacemos es significativo y lo que decidimos hacer es importante. Y quiero agradecer a mi estilista, en caso de que nadie más lo haga. También a mi abogado durante 40 años, la mitad de los cuales se pasó tratando de asegurarme y sacarme de la cárcel. Gracias, hermano», dijo al terminar su discurso sobre el escenario.