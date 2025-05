Acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto: 2 temporadas de puro romanticismo picante

Si estás buscan una buena serie romántica para estos días de calor, no te puedes perder la serie turca Gracias, el siguiente (Thank You, Next). Una original ficción romántica creada por Ece Yörenç que cuenta con un toque picante y cuya segunda temporada, que acaba de llegar el pasado 15 de mayo, ya se ha colocado en el top 10 de Netflix. La primera temporada de Gracias, el siguiente se estrenó en 2024 y cuenta la historia de Leyla Taylan, una abogada de éxito de Estambul a la que deja Ömer, su pareja desde hace siete años, por una joven veterinaria. Leyla se siente triste y furiosa y no sabe qué hacer, pero decide seguir adelante y buscar una nueva pareja. La protagonista intentará superar su situación con el apoyo de sus amigas y nuevas citas amorosas. Gracias, el siguiente es una serie divertida y diferente, perfecta para los que están buscando ficciones románticas con un punto picante.

La serie Gracias, el siguiente ha sido dirigida por Bertan Başaran y está protagonizada por los actores Serenay Sarikaya, Metin Akdülger y Boran Kuzum. Una serie que nos recuerda a otras en las que sus protagonistas tras un desengaño amoroso deciden lanzarse al mundo de las citas como la argentina Envidiosa, Valeria, Amor ocasional, Sexo/Vida o la clásica Sexo en Nueva York y su secuela And just like that… La serie Gracias, el siguiente es una buena opción para los que ya han disfrutado con estas divertidas series en las que la amistad y el amor son el centro de todo y están buscando una nueva ficción con el mismo tono.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de Gracias, el siguiente?

Como hemos explicado Leyla Taylan, la protagonista de esta original serie romántica es una abogada de éxito de Estambul que rompe con Ömer el día de su boda. Después de esta dolorosa ruptura con su pareja desde hace siete años, Layla decide mudarse a otro barrio y adentrarse en el complejo mundo de las citas modernas. Leyla cuenta con el apoyo incondicional de sus amigas y poco a poco irá conociendo a otros hombres como en la primera temporada el chef Feyyaz y al empresario mujeriego Cem Murathan.

En la segunda temporada, que ya está disponible en Netflix desde el 15 de mayo, vemos como la abogada Leyla Taylan está superando su situación gracias a sus amigos y del apuesto chef Şeyyaz. En esta ocasión tendrá que representar a la famosa tercera esposa Tuba Tepelioğlu en un mediático divorcio. Según la sinopsis la protagonista de esta serie “debe enfrentar a Cem Murathan, un coleccionista que arruina relaciones y que se casó y se divorció de tres mujeres en 15 años. Leyla defenderá apasionadamente a su cliente contra este hombre ‘narcisista’ que es ‘a la vez culpable y poderoso’. Sin embargo, con ese fuego, todo a su alrededor se convierte en polvo y humo”.

¿Logrará encontrar Leyla al amor de su vida en ese mar de citas? En este complicado mundo Leyla tendrá que enfrentarse a la soledad y a la complejidad de ese desconocido mundo de las citas. En esta nueva etapa de su vida conocerá a otras personas que le ayudarán a volver a disfrutar de la vida y del amor.

El reparto de esta serie romántica

La segunda temporada de esta serie está protagonizada por los actores Serenay Sarikaya como Leyla Taylan, que da vida a la desengañada abogada, y Metin Akdülger a Ömer, que interpreta el papel del exnovio de Leyla. A la actriz Semeray Sarıkaya la hemos visto también en la serie de Netflix romántica Sahmaran y al actor Metin Akdülger en la película Billete al mañana y en las series Club Estambul y The Gift.

También tienen un gran peso los actores Boran Kuzum como Seyyaz, un chef que Leyla conoció en un viaje, Zeynep Tugçe Bayat como Beliz, Hakan Kurtas como Cem Murathan, el esposo de la una clienta de Leyla y Bade Iscil como Tuba Tepelioğlu, la nueva clienta de Leyla y Ahmet Rifat Sungar como Sarp, amigo de Leyla. El actor Hakan Kurtas ha participado en series turcas como Baba, Doctor Ali y Mujer.En el reparto de esta serie también están los actores Meric Aral, Nil Sude Albayrak, Laçin Ceylan, Gülcan Arslan, Ege Aydan, Kamil Güler, Efe Tuncer, Esra Rusan, Bilgi Aydogmus, y Selcuk Borak, entre otros.

En suma, Gracias, el siguiente es una romántica, divertida y original serie que cuenta con dos temporadas de 8 episodios con una duración aproximada de 45 minutos y que es perfecta para disfrutar de un maratón de fin de semana. Una serie en la que se mezcla el amor, la comedia y el drama y de la que ya ha confirmado Netflix que habrá una tercera temporada.