5 películas indispensables para ver con tus hijos en el día de Navidad

El Día de Navidad supone una jornada llena de ilusión regalos y grandes comidas con amigos y familiares. Pero cuando llega la tarde…¿existe un momento mejor para ver con los más pequeños las mejores cintas del género? Repasamos 5 películas indispensables que puedes encontrar en las principales plataformas de streaming:

1-‘Solo en casa’

Un auténtico clásico del Día de Navidad. Los McAllister son una familia numerosa que accidentalmente dejan abandonado al pequeño de 8 años, Kevin. Lo que podría parecer una situación terrible para el joven interpretado por Macaulay Culkin, se convierte en sus vacaciones soñadas. Pudiendo ser el completo dueño de la casa y sin ningún tipo de vigilancia. Kevin aprende a valerse por sí mismo, incluso a defenderse de dos ladrones que se han propuesto robar las casas de su vecindario.

2-‘Klaus’

Nominada a mejor largometraje de animación en los Oscar de 2019, Klaus es una de esas películas perfectas para ver en el Día de Navidad con tus hijos. La historia tiene como protagonista a un cartero que es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que se encuentra escondido Papá Noel. De nombre Jesper, en la ciudad descubre que la gente intercambia pocas palabras y claro, mucho menos cartas. Allí encontrará en Alva a una aliada en el pueblo y a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña. Estas amistades, intentarán traer de nuevo la alegría y la magia a la comunidad.

3-‘Gremlins’

Una lista de películas de navidad para compartir en familia no puede ser buena si no despierta ciertas nostalgias a los más mayores. Gremlins, además de ser un clásico de los 80, es una historia navideña perfecta en la que regalan al joven Billy un mogwai, una extraña criatura sensible al agua, no se le puede dar de comer después de la media noche y a la que tampoco le puede dar la luz del sol. La lista de gamberradas y caos en el pueblo se desatará cuando una a una, se vayan incumpliendo estas tres reglas.

4-‘El Grinch’

Vale, Papa Noel es la auténtica estrella en el día de hoy, pero no hay que dejar de prestar atención a otros personajes típicos e igualmente divertidos como es el del Grinch. Interpretado magistralmente por Jim Carrey y dirigida por Ron Howard, la adaptación del libro del Dr. Seuss nos cuenta como el marginal personaje intentar robar la navidad a los habitantes de Villa Quién.

5-‘Tokyo Godfathers’

Una obra maestra contemporánea de la animación japonesa. En la época de Navidad, la nieve cubre parte de Tokio con un manto blanco y bajo este contexto, conocemos a tres vagabundos: Gin, Hana y Miyuki. Una noche encuentran a un bebé y aunque al principio consideran la idea de llevarlo a la policía, después deciden encontrar ellos mismos a la familia.