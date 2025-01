5 episodios de pura tensión: la miniserie de Netflix que acaba de llegar y ya es lo más visto

Las adaptaciones de las novelas de misterio y suspense del escritor Harlan Coben se han convertido en un filón para la plataforma de streaming Netflix. En su catálogo se pueden encontrar ficciones basadas en sus novelas como Quédate a mi lado, Engaños, No hables con extraños o El inocente que se han convertido en las preferidas de muchos de sus usuarios. Además, la conocida plataforma de streaming nos ha sorprendido el pasado 31 de diciembre con el estreno del thriller Te echo de menos que también cuenta con la tensión, el misterio y esos giros inesperados a los que este tipo de ficciones nos tienen acostumbrados. La miniserie Te echo de menos cuenta la historia de la detective Kat Donovan cuyo prometido desapareció hace unos años. Kat no sabe nada de Josh hasta el día en el que se encuentra con su foto mientras navega por los perfiles de una aplicación de citas…

La miniserie de misterio Te echo de menos ha sido producida por Quay Street Productions y el propio autor Harlan Coben es productor ejecutivo del proyecto junto con Nicola Shindler, Richard Fee, Danny Brocklehurst y Victoria Asare-Archer, la cual también es la guionista de la serie. Como suele ocurrir con estas series al final la historia pega un giro inesperado que ha sorprendido a todos los usuarios de Netflix. Te echo de menos es una buena opción para los amantes de las películas de Harlan Coben y los que disfrutan con las ficciones de misterio y suspense.

¿Qué ocurre en la serie Te echo de menos?

Cualquiera de nosotros podemos encontrarnos un día con alguna pareja del pasado en una aplicación de citas, pero en el caso de la protagonista de esta serie, este descubrimiento se convierte en una situación incómoda porque hace once años desapareció sin decir ni una palabra, ni dejar un solo mensaje. Josh, el prometido de la detective Kat Donovan desapareció de su vida de repente y Kat no ha vuelto a saber nada de él hasta que decir rehacer su vida. Al navegar por los perfiles de una aplicación de citas, descubre el rostro de su prometido y no sabe qué hacer.

Además de la desaparición de Josh, Kat ha tenido que superar el asesinato de su padre. La reaparición de Josh hace que Kat vuelva a recordar el misterio que ha rodeado desde el primer momento el asesinato de su padre. La detective comienza a descubrir secretos de su pasado que han estado enterrados durante mucho tiempo y que, quizás, es mejor que sigan así.

La detective descubre que su padre, Clint Donovan, no era el héroe intachable que decía ser y, además, que mantenía una relación sentimental que no quería que saliese a la luz. Su padre tenía relación con varios mafiosos y el secreto que quería proteger al final le costó la vida. También Kat descubre que la aplicación de citas en la que vio el rostro de Josh pertenece a una red de estafas dirigida por un hombre llamado Titus. La vida de Kat da un giro de 360º tras el descubrimiento de que Josh está vivo y ya nadie la puede parar.

El reparto de esta serie de suspense y misterio

La protagonista de esta miniserie es la actriz Rosalind Eleazar que interpreta el papel de la detective Kat Donovan. A esta actriz la hemos visto en ficciones como Harlots: Cortesanas, Generación 2009, La increíble historia de David Copperfield y Deep Water. También en el reparto están la actriz Jessica Kate Plummer como Stacy Embalo, a la que hemos visto en La chica de antes y El después y el actor Richard Armitage como Ellis Stager y al que hemos visto en la adaptación de otra novela de Coben Engaños.

También en el elenco de la miniserie Te echo de menos están los actores Lenny Henry como Clint Donovan, Steve Pemberton como Timberton, Paul Kaye, Charlie Hamblett como Charlie Pitts, Samantha Spiro como la enfermera Sally, Lisa Faulkner como Dana Fells, Matt Willis como Darrell y Mary Malone como Aqua Vanech, entre otros muchos.

La serie Te echo de menos cuenta con solo 5 episodios y es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de series de suspense cuyo misterio va aumentando lentamente hasta que tiene lugar el giro final que deja a todos los espectadores descolocados. Además de esta serie, si te gustan las ficciones de suspense y misterio te recomendamos que veas las anteriores basadas en las novelas de Harlan Coben que se encuentran en Netflix y otras como Detrás de sus ojos (Netflix), Paranoia (Netflix), The Undoing (Max), The Stranger (Netflix) o Safe (Netflix), entre otras muchas.