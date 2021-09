El Fandi, con tres orejas, ha sido el triunfador en la primera tarde de la feria de Valladolid, mientras que Morante ha cortado una oreja y Roca Rey escuchó una ovación, frente al peor lote.

“Despertador” despertó el tarro de las esencias de Morante, meció el de la Puebla el capote, dejando un ramillete de verónicas de auténtica filigrana, dos medias a modo de broche.

Preñado de torería la apertura de faena por ayudados, a este toro que abría feria. Sobre la diestra, dejó pasajes de alta nota, con desmayo y naturalidad, de dulce la embestida de “Despertador”. Bajó el tono de la faena al natural, el toro no tenía el mismo celo en la embestida por este pitón, faena de más a menos.

Recibo de otro siglo en el cuarto, por faroles, continuando a la verónica. Ante la sorpresa del público, Morante decidió poner banderillas. Pareó con majeza y facilidad, sin bien es cierto, se vio apurado y se tuvo que tirar literalmente al callejón.

Precioso el último par al quiebro. En un gesto de espontaneidad El Fandi le tiró la montera como reconocimiento. Sonriente, Morante devolvió la montera del granadino y la suya. Todo sin guion.

A placer en los medios al natural sin probaturas, puro disfrute, con las yemas de los dedos fluyó el toreo, un bombón el toro, no sobrado de motor. Faena de apuntes, detalles, una pena no tuviera mayor pujanza el toro. La gente se quedó con ganas de más. Contundente con la espada, algo caída. Bronca al presidente por no conceder el segundo trofeo.

Un Fandi desatado en el segundo, lo recibió con dos largas cambiadas de rodillas, formó un auténtico alboroto tanto con el capote como en banderillas. Puso la plaza boca abajo.

“Amargado” excepcional en la muleta, bravo, galopó, embistió con el morro por abajo y recorrido en la embestida, tremendo su fondo, había empujado en el peto en el puyazo recibido.

El Fandi lo cuajó a placer, volcánico inicio en los medios, con dos tandas de cinco y seis muletazos en redondo, de rodillas. Temple y ligazón en los muletazos, se sucedían en tandas de cinco y seis. Al natural bajó algo la faena.

Un espadazo sirvió de colofón a una gran obra, con escaso reconocimiento a un gran animal.

Más voluntad que acierto en el quite del Fandi en el quinto. No se conformó con las dos orejas cortadas en su primer turno y comenzó nuevamente la faena de hinojos. Nobleza tuvo este quinto, Fandi corrió bien la mano sobre la diestra con temple y despaciosidad en las primeras tandas.

En la segunda parte del trasteo tiró de repertorio más populista con los molinetes, circulares y desplantes marca de la casa, entre los pitones.

Roca Rey se estrelló con el tercero, un toro sin opciones, de claudicante embestida, casi no se tenía en pie, muy por encima Roca Rey de su oponente, le faltó toro.

Con el que cerraba plaza, un toro con mayor presencia que sus hermanos, realizó un vistoso recibo Roca Rey. No se quiso ir de vacío el peruano, ya lo dejó claro en el quite por chicuelinas y tafalleras, sin ninguna renuncia.

Un cambiado por la espalda en el centro del platillo sirvió de inicio, seguido se puso manos a obra sobre la diestra. Se lo dejó venir de lejos, colada por el derecho en la tercera tanda, el toro tuvo movilidad, pero se le venía por dentro.

Tragó Roca, no se arrugó a pesar de su importante compromiso al día siguiente, en el mano a mano en Arles con Alejandro Talavante. Al natural la tomaba también a regañadientes. Muy valiente, sin pestañear Roca Rey, demostrando el lugar que ocupa en la cúspide del escalafón, arrimón sin cuentos.

FICHA DEL FESTEJO

Se han lidiado toros de Olga Jiménez, primero, tercero, quinto y de Hermanos García Jiménez, segundo, cuarto y sexto, justos de presencia pero de armónicas hechuras, muy nobles, manejables, flojos tercero y cuarto. De gran juego el segundo muy bravo, codicioso y con mucho fondo. Peligroso el sexto, se metía por dentro.

Morante de la Puebla: de azul cielo y oro, pinchazo y estocada (Ovación) estocada caída (Oreja)

El Fandi: de corinto y oro, estocada (Dos Orejas), estocada casi entera trasera y tendida (Oreja)

Roca Rey: de azul marino y oro, media estocada (Palmas), dos pinchazos y estocada baja (Ovación tras aviso)

Incidencias: Se ha registrado prácticamente un lleno en los tendidos, dentro del aforo permitido, en tarde de agradable temperatura.

Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la ganadera Teresa Molero. Posteriormente el doctor Antonio María Mateo recibió la partitura con su pasodoble, como homenaje a los 50 años de servicio en el equipo médico de la plaza.