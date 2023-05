Notable tarde de Emilio de Justo, Roca Rey deja detalles y José María Manzanares sin opciones

La decimocuarta corrida de la Feria de San Isidro fue protagonizada por José María Manzanares, Roca Rey y Emilio de Justo ante tres toros de La Ventana del Puerto, dos de Puerto de San Lorenzo y uno de Valdefresno. El cartel de «No hay billetes» para esta tarde se colgó hace dos meses, y fue el primero de toda la feria. Manzanares no tuvo opciones con su lote, Emilio de Justo marcó una importante faena en el quinto, al que el acero impidió llevarse premio y Roca Rey destacó en el tercero dejando una faena de mucho valor.

José María Manzanares regresaba tras su tarde complicada con Jandilla la semana pasada. Saludó al primero por verónicas. El animal era escaso de fuerzas y le costó entrar en la faena. Destacó Emilio de Justo por chicuelinas. Comenzó por lo alto luciendo dos grandes series por la diestra de mucha clase. La faena no fue entendida por los tendidos, que no pararon de pitar. Sacó más ganas Manzanares y lució una espléndida tanda por la izquierda. Volvió sobre la diestra donde lució una serie muy ligada con la mano cada vez más baja. Remató con una estocada al primer intento. Recibió una fuerte ovación. Con el cuarto tenía intención de humillar en el capote, pero se quedaba corto y perdía las manos. Tuvo pocas opciones Manzanares, tras mucho esfuerzo fue imposible ligar muletazos. No le quedó más opción que abreviar.

Emilio de Justo regresaba tras su puerta grande en su reaparición en Madrid. Su primero fue devuelto tras perder las manos en el caballo. Saludó al segundo bis por medias verónicas. Tuvo mucho mérito Emilio anteponerse ante el animal ante su brusca embestida. A punto estuvo de arrollar el toro a Roca Rey en el quite por chicuelinas en dos ocasiones. Comenzó la faena con mucha intensidad por doblones. Continuando con una importante serie por la derecha. El animal era muy deslucido y no tenía fijeza, aun así, el extremeño pudo exprimirle varias tandas más por ambos pitones. Remató tras un pinchazo. Al quinto, Emilio de Justo lo recibió con mucho ímpetu con un gran ramillete de verónicas. Gran inicio de faena por derechazos con la rodilla anclada en la arena. Continuó con una gran serie por abajo. Siguió sobre la diestra, cargando la suerte, labrando una faena muy ligada. Volvió a molestar el viento cuando el extremeño cambió al lado izquierdo. Poco a poco, Emilio fue llevando al animal a su terreno, alargando la embestida. Los siguientes naturales fueron extraordinarios rematando con una trincherilla. El público se metió totalmente en la faena. Recibió una fuerte ovación.

Roca Rey regresaba este jueves a Las Ventas en su segunda comparecencia de San Isidro tras su tarde gris con La Quinta la semana pasada. Saludó al tercero por medias verónicas. El peruano lo llevó a su terreno, comenzando la faena con mucho poder por estatuarios, inmóvil pasándoselo muy cerca. Lo arrastró a los medios donde lució una gran serie por la derecha. Una faena de mucha peligrosidad. De mayor duración fue la siguiente serie con una faena que fue cogiendo cada vez más altura. Los muletazos fueron muy templados y con mucha clase. El viento comenzó a molestar y le condicionó al natural. Aun así, no cesó en esfuerzos Roca Rey continuando con otra tanda más. Volvió sobre la diestra para cerrar la faena. Finalizó la actuación con bernadinas, con el toro con la cara abajo, escarbando. Fue increíble la forma en la que se pasó al animal de cerca consiguiendo poner el público en pie. La espada empañó la faena, impidiendo cortar una oreja, tras rematar tras un pinchazo. Recibió una ovación. Con el último de la tarde Roca Rey apenas pudo saludarlo con el capote. Escaso de fuerzas y el público no cesó en protestar. Comenzó dándole espacio al animal, bajándole la mano pudo pegarle varias tandas de muletazos. No lo tuvo nada fácil, ya que el animal se paraba y no dejaba ligarle ni un pase. Tras mucho esfuerzo desistió y remató con una estocada entera.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas.

Decimocuarta de la Feria de San Isidro.

Corrida de toros. No hay billetes.

Toros de El Puerto de San Lorenzo, Ventana del Puerto y uno de Valdefresno.

José María Manzanares: ovación y silencio.

Emilio de Justo: silencio y ovación.

Roca Rey: ovación y silencio.