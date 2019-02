María Jesús Ruiz siembra la duda sobre Antonio Tejado en ‘Gran Hermano DÚO’: “Este hombre es capaz de todo”

Candela y Sofía Suescun se jugarán la repesca mañana jueves, mientras que Kiko y Raquel quedan como nominados

Menuda noche vivieron los espectadores de ‘Gran Hermano DÚO’, que dominó la audiencia por encima de ‘La Voz’. El programa tuvo de todo, aunque estuvo centrado en las dos repescadas y su vuelta a la casa. Sofía y Candela se jugarán mañana jueves su vuelta definitiva al programa, y parece que la ex de Tejado, Candela, se presenta como la más fuerte para quedarse a vivir en Guadalix unas semanas.

Más aún cuando el programa de ayer giró en torno a la relación de Candela y Antonio Tejado, máximos protagonistas de la noche. Su relación, tóxica a más no poder, es la comidilla de ‘Gran Hermano DÚO’, y Telecinco lo sabe, por eso le dedica gran parte de su emisión a la pareja. El problema es que esta relación ya no es de dos, la tercera en discordia, María Jesús Ruiz, también quiere su pedazo de tarta y ayer no tuvo otra que acusar de maltratador a Tejado. No con estas palabras, pero sembró la duda sobre el concursante, “este hombre es capaz de todo”.

El comentario se produjo cuando Candela y Antonio habían mantenido una fuerte discusión en directo, donde la ex de Tejado le acusaba de ser un infiel patológico, dando nombres de varias personas que han confirmado que han estado con él. Después salió María Jesús para acusar a Tejado, y este no pudo contener la rabia se puso a llorar.

Esto es lo que ha ocurrido entre Antonio, Candela y María Jesús durante la publi 😱 #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/QZHcveWTXh — Gran Hermano (@ghoficial) 26 de febrero de 2019

El encontronazo se desplazó al servicio donde Candela y María Jesús hablaban. Tejado apareció lleno de rabia y acusó a María Jesús de mentirosa, y después amagó con abandonar el programa, “no quiero estar en esta casa con alguien que me hace esas acusaciones. Esto es un peligro”.

María Jesús pidió perdón a Tejado, aunque ya era tarde. El concursante aceptó sus disculpas a regañadientes, pero la sombra de la sospecha sigue planeando sobre Tejado, que por otro lado los espectadores ya lo han acusado en varias ocasiones de lo mismo.