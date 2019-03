La historia de Andrea Sousa conmueve a los espectadores de ‘Got Talent’

La concursante del talent de Telecinco perdió a sus padres "por la situación en Venezuela"

Como llevamos comentando unas semanas, desde que comenzará ‘Got Talent’ en Telecinco, el programa está centrándose este año en algunas historias personales de los concursantes para llegar mucho más a los espectadores. Además del talento de los aspirantes, los espectadores suelen quedar conmovidos por muchas de las historias personales de los concursantes.

Ayer volvió a ocurrir con una de las aspirantes del programa, Ana Sousa. La concursante venezolana llegó al programa para mostrar sus dotes como cantante, pero todo tenía un propósito: homenajear a sus padres fallecidos. Desde el fallecimiento de los padres de Andrea fue provocado por “los conflictos en Venezuela” apuntó Sousa. “Mi madre fue víctima de un robo e intentó defenderse de los atracadores y fue asesinada” respondía Andrea a las preguntas de Risto.

Pero esto no fue todo, la joven de 33 años afirmó que su padre murió un año después de un infarto, “mi padre no aguantó la tristeza y sufrió un infarto”. La terrible historia de Andrea Sousa conmovió a los jueces, y a todos los espectadores, y reconoció que ir a ‘Got Talent’ “era la oportunidad para volver a la música”, ya que no se había subido a un escenario desde el fallecimiento de sus padres.

Le dan pase de oro a El Cejas y a ella no. Está todo dicho.#GotTalent6 pic.twitter.com/DTWwW8WQ2H — Elisa (@loquepvdoser) 4 de marzo de 2019

La venezolana fue reconocida por los jueces del programa y seguirá en la siguiente fase del programa.