Elena fue a ‘First Dates’ y la casualidad le unió al ex de una amiga

Elena vio a Sandro y enseguida supo que lo conocía de algo

Nueva noche de citas en ‘First Dates’, con una serie de parejas que han intentado encontrar el amor, a pesar de la dificultad que conlleva. Nada más llegar, Elena, una gaditana, amante del carnaval y de la música, llegaba al restaurante del amor con ganas de olvidar a su anterior pareja y encontrar a alguien que le hiciera reír.

Pero la sombra del ex de Elena parece que es alargada, y lo ha podido comprobar esta misma noche en ‘First Dates’. Para Elena ha llegado Sandro, otro gaditano con mucho arte y con las mismas aspiraciones en el amor. Nada más verse, han tenido buen feeling, pero a Elena le sonaba la cara de Sandro. “Yo te conozco de algo” comentó en los primeros minutos de cena.

Cuando parecía que el tema estaba olvidado, un dato de Sandro hizo recuperar la memoria a Elena y descubrió su conexión. “Eres el ex de la mejor amiga de mi ex” concluyó Elena, dejando a Sandro también en shock, y cambiando el rumbo de la cita para siempre. A pesar de acabar la cita juntos, con masaje incluido de Sandro a Elena, los gaditanos no veían muy claro seguir conociéndose fuera de ‘First Dates’.

No les ha valido el comodín de quedar como amigos, porque casi ya lo eran, esta vez la excusa fue la falta de sintonía, además de conocerse por su ex, algo que no estaban dispuestos a recordar.