Amaia Salamanca se apunta a las poses de yoga en Instagram

Yo intentando hacer “yoga”. Llevo meses con dolor de espalda, me dicen que me va a venir muy bien. Mi amiga @xeniatostado me saca los 356 fallos de la foto pero me dice que una vez que empiece, lo convertiré en una filosofía de vida. Al menos la ropa es lo más cómodo que me he puesto nunca. Recaspita,le voy a dar una oportunidad! 💪🏻🧘‍♀️ #yogabeginner #naturalthinking #yocare #retoxenia @yocare_eco