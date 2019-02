La particular conexión de Pablo López con una aspirante de ‘La Voz’

El cantante malagueño comentó cómo conoció a Chucho y Bebo Valdés

Con la segunda semana de ‘La Voz’, los coaches han tenido que relajar el nivel de robos para tener oportunidad de escuchar muchas más opciones de cara a la Batalla Final. En la noche de ayer, una de las voces que más gustó entre los espectadores -no así entre los coaches ya que fue eliminada-, fue la de Mar Valdés, la aspirante que cerró las Audiciones a ciegas y que es la nieta de Chucho Valdés y bisnieta de Bebo Valdés.

La aspirante cantó “I’d rather go blind” y dejó sin palabra a su coach y al resto de espectadores, sobre todo a Pablo López, que no sabía nada del origen de la aspirante. “Contarme lo de de su sangre” preguntó López sin saber a qué se referían el resto de coaches. “Soy nieta de Chucho Valdés y bisnieta de Bebo Valdés”.

López quedó sorprendido y contó una historia de sus inicios que le marcó como artista. “Sabes que tu abuelo se mudó a Benalmádena, y yo empecé a cantar en un hotel por allí. La primera vez que lo hice, mi primer, y único espectador, era tu abuelo” sorprendió Pablo López a todos con el descubrimiento que hizo en ‘La Voz’.

“Después vino a verme varias veces, con tu bisabuelo también, y fue algo que me marcó profundamente” apuntó López a la aspirante que no tuvo suerte y se quedó fuera de la Batalla Final.