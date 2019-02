El monumental enfado de Toni durante la prueba de exteriores de ‘Maestros de la costura’

El jurado decidió no expulsar a nadie del programa de ayer por no ponerse de acuerdo

El último programa de ‘Maestros de la costura’ nos dejó una gala llena de enfrentamientos entre mucho de los concursantes, y a un jurado que acabó muy indignado en la prueba de exteriores de la semana, donde Toni acabó sentado con los pies en alto porque, según él, Alejandro e Isabel no le dejaron hacer nada en los talleres.

Por primera vez, el jurado de ‘Maestros de la costura’ no se puso de acuerdo a la hora de elegir al concursante que debía abandonar el programa esta semana, y en una decisión sin precedentes, decidieron preguntar a la dirección del programa. El desenlace fue que ni Amparito ni Isabel abandonaron los talleres, dando una nueva oportunidad a las diseñadoras con una semana más en el programa.

Antes, durante la prueba exterior, Toni ya la montó gorda cuando Isabel y Alejandro no contaron con el aspirante para hacer nada, y se mostró bastante enfadado por esto. “Es que no me han explicado nada” manifestó a la presentadora Raquel Sánchez Silva, que dio buena cuenta de ello a los miembros del jurado. Y eso que Toni fue el único en explicar a sus compañeros cómo llevar a cabo el diseño que debían hacer con seda y con la técnica del moulage.

Isabel y Alejandro argumentaron que ellos habían decidido hacer un tipo de prenda y luego no les daba tiempo a rectificar. La conclusión fue que los jueces dio por ganada la prueba a este equipo verde, pero penalizaron la actitud de Isaebl y Alejandor nominándolos junto al equipo naranja.

Después en talleres, los cuchillos volaron entre Lara y Alejandro, acusándose mutuamente de ir uno contra el otro. La semana que viene vendrán más sorpresas, porque es de esperar que sean dos los expulsados.