El Reto Bake Off llega a Mediaset antes del estreno de ‘Bake Off España’

'Bake Off España' se estrenará próximamente en el prime time de Cuatro

Cuatro comienza a calentar motores ante el inminente estreno de su próximo talent, ‘Bake Off España’, que buscará atraer a la audiencia hasta el canal de Mediaset que anda actualmente en una profunda crisis de contenidos. Con el Reto Bake Off, varios programas de la parrilla de la cadena han comenzado hoy una particular promoción, donde se meterán en la piel de los concursantes del programa de repostería más exitoso de la televisión.

Espacios de la cadena como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’, ‘Sálvame’, ‘Cuatro al día’ y ‘Viva la vida’, participarán en esta iniciativa para dar más difusión al nuevo programa de Cuatro. Cada programa escogerá a un representante, que recibirá el delantal de ‘Bake Off España’, y se enfrentará a los representantes del resto de programas mencionados, para competir entre ellos antes del estreno del talent.

‘Bake Off España’ viene precedido de un gran éxito internacional en diferentes canales de todo el mundo, y por primera vez llega a nuestro país de la mano de Jesús Vázquez, y con Betina Montagne, Dani Álvarez y Miguel Guarro como miembros del jurado. Concursantes anónimos se enfrentarán cada semana para no ser eliminados, y crear las mejores recetas horneadas, y pasar a la siguiente fase del concurso.

El estreno está cerca, y antes veremos a algunas caras muy conocidas metidos a reposteros. ¿Serán capaces de aguantar la presión del cronómetro?