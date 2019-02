Sofía Suescun, expulsada de ‘GH DÚO’

María Jesús vuelve a salvarse de la expulsión en 'GH DÚO'.

La semana ha sido tensa para todos los concursantes de ‘GH DÚO’, especialmente después de ver como el martes se salvaron todos los nominados exceptuando a Sofía y a María Jesús, las eternas enemigas. Sofía y María Jesús se han enfrentado en la noche de expulsión de ‘Gran Hermano’ y no ha sido fácil.

Pero, ¿Quién ha sido la expulsada de la noche de ‘GH DÚO’? El público ha decidido que la expulsada de la noche sea Sofía Suescun con un 61,1% de las votaciones. Definitivamente, Sofía Suescun ha perdido el título de ‘reina de los realities.

Han podido expresar qué es lo que les molestaba y cómo se sentirían si fuesen las expulsadas de la noche. María Jesús ha aprovechado la mayoría de ocasiones para defenderse y decir “Que no entiende a Sofía”. “¿Yo qué te he hecho?”, ha sido una de las preguntas de María Jesús. Sofía, por su parte, le ha dicho “no me gustas”. Pero solo una se ha quedado en la casa.

María Jesús ha dicho que “la gente se ha dado cuenta de cómo es Sofía y de que no es buena persona. Hace daño a todo el mundo”. ¿Es María Jesús la nueva Miriam Saavedra pero en ‘GH DÚO’?