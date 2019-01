‘Eurovisión 2019’: las redes arden con las canciones seleccionadas

Tras la salida de las canciones que lucharán por ser seleccionadas el próximo domingo para ir a ‘Eurovisión 2019‘, llegan los comentarios sobre ellas en las redes, y parece que hay pocos buenos. Las redes arden y es que los usuarios de Twitter critican que los arreglos que le han hecho a las canciones que luchan por competir en ‘Eurovisión 2019’ no son nada buenos, sino todo lo contrario. ¡Han estropeado las canciones!

Que si las letras son muy malas, que si los cantantes escogidos no son los que se esperaban…, vamos, que parece que no han dado una este año con los temas de ‘Eurovisión’. ¿Quieres conocer algunas de las opiniones que circulan por las redes sociales? Pues no pierdas detalle a continuación.

Os habéis cargado Muérdeme con esos arreglos.#eurodrama — Kenshi (@Kenshi_i1) January 17, 2019

Eso sí las letras parece que las ha escrito un niño de 3 años… no veía semejante profundidad desde el ‘Bajito’ de Ana Guerra #Eurodrama #europremieralas3 — 🌙 (@mujerbrujaa) January 17, 2019

#EURODRAMA EL DIA QUE RTVE HAGA ALGO BIEN SE NOMBRARÁ FESTIVO NACIONAL

– Mierdas de puesta en escena en @Eurovision

– Mala calidad de audio en su pagina web, en iTunes se escuchan flipante

– Siempre es culpa de el resto, la delegación Española nunca tiene la culpa de nada — Unai (@unaigosc_12) January 17, 2019

Pero porque cambian el tono del estribillo de La Venda por favaaaar con lo bien que estaba #Europremierealas3 #Eurodrama — Jees Supertramp (@jisusmagnificus) January 17, 2019