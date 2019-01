Yolanda rechaza a su cita de ‘First Dates’ porque cría pájaros en su casa

A Joel no le importó que ella no quisiera tener hijos para aceptar otra cita

El programa número 814 de ‘First Dates’ nos ha vuelto a enseñar que las parejas y el amor, es algo muy difícil de conseguir. En las citas de hoy, han sido muchos los invitados que han vuelto solos a casa, sobre todo, por no conectar entre ellos durante la conversación y la cena en el restaurante del amor que conduce Carlos Sobera.

En la primera cita de hoy hemos conocido a Raquel, una catalana de 36 años, amante del pool dance y muy habladora. Para Raquel ha llegado Óscar, un pintor de Lleida amante de Arnold Schwazenegger. “Ha sido todo en la vida como actor y fue gobernador de California” comentaba Óscar con la cara iluminada. No hubo feeling desde el principio, más que nada porque Raquel no dejó a Óscar hablar en toda la cita de ‘First Dates’. Y eso que luego se quejó porque él no le había parado los pies en ningún momento. Rechazo total de Raquel por vivir en Lleida, y ella en Barcelona.

Después hemos tenido la oportunidad de conocer a Joel y Yolanda. Él de Lisboa, atento y diseñador. Ella con sus cosas, ha sido la personificación de alguien muy tiquismiquis. Empezó bien la cita, hasta Yolanda veía la posibilidad de ir a Lisboa a ver a Joel, y parecía que todo iba viento en popa en su cena de ‘First Dates’.

Pero las conversaciones van surgiendo y, Yolanda, tras declarar su veganismo, recibió una noticia que determinó su decisión final. Joel cría pájaros en su casa. “Yo es que no puedo con eso, los animales en libertad” comentó Yolanda, que vio una barrera insalvable la cría de pájaros de Joel. Además, la chica confesó que no le gustaría tener hijos, “que los tengan otros”.

A pesar de ello, Joel dijo que le gustaría tener una nueva cita con Yolanda, pero para la chica alicantina pesó mucho más su afición por los pájaros en casa que seguir conociendo al bueno de Joel.