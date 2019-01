‘First Dates’: Félix, el jubilado que no necesita viagra y es adicto a las tetas

Tras llamar adefesio a su cita, Félix ha conseguido que todo el mundo hable de su cita

El programa de hoy de ‘First Dates’ ha sido bastante estimulante para los espectadores con la visita de varios personajes al restaurante del amor de Cuatro. Félix ha sido la sensación con sus comentarios salidos de tono y por no tener pelos en la lengua. Nada más aparecer por el programa, el diplomático jubilado confesaba que no necesita viagra para mantener relaciones sexuelas a sus 73 años, tan sólo “una mujer hermosa”.

Y siguió presentándose a la audiencia como un auténtico Casanova, “soy adicto a las tetas. Pero también un culito prieto me gusta” con lo que dejó claro que sus pretensiones eran muy determinadas. Además, Félix confesó que tiene novia, pero que vive en Brasil y quiere a alguien para “aliviarse de vez en cuando”.

Así que llegó Nelly, una uruguaya recatada y que buscaba un hombre con gran poder adquisitivo para que la saque de viaje. Y se encontró a Félix. A ella le gustó, pero nuestro Félix dio rienda suelta a su prosa y se desahogo ante la cámara. “Todo lo que he hecho para venir hasta aquí y me traen al adefesio este” comentó Félix, que luego susurró que esperaba que no lo estuviera escuchando.

Con esta presentación, no hace falta imaginar cómo fue su cita en ‘First Dates’. Félix, lejos de aburrirse ha sido el que ha llevado la voz cantante en la cita y después de contar algunas historias personales, también ha tenido recaditos para los habitantes de Cataluña. “Nunca viviría en Cataluña. Que le den ya la independencia” argumentó.

Pero su inquina con Nelly ha continuado toda la noche. La uruguaya le confesó que había tenido dos parejas y que las dos le pusieran los cuernos. “Normal que le pusieran los cuernos, porque es un petardo” Félix en estado puro.

No habrá segunda cita entre ellos, y se agradece porque así los espectadores tendremos la posibilidad de ver de nuevo a Félix por ‘First Dates’.