MYHYV: Espí deja tirada a Jenni, y le pide cita a Sofía en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

El pretendiente de Jenni ha decidido abandonar a su tronista para probar con Sofía en 'MYHYV'

La mañana de hoy en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ ha resultado ser de lo más interesante cuando uno de los pretendientes de Jenni, Espí, ha decidido abandonar a la tronista y probar suerte conquistando a Sofía, que ni siquiera es tronista del programa y que el próximo martes ya no estará en Cuatro para encerrarse en ‘GH DÚO’.

El abandono de Espí venía de lejos. El pretendiente llevaba unas semanas pasando muy desapercibido en el trono de Jenni, y se ha quedado sin citas en las últimas semanas. Hoy, Espí no ha aguantado más, y ha decidido que debía abandonar el trono de Jenni al no sentirse valorado por su tronista. Espí se ha levantado pero no se ha ido del programa y rápidamente se ha dirigido a Sofía.

El pretendiente ha pedido una cita a la asesora del amor y la navarra ha flipado con la proposición. “Jenni no me ha dado la oportunidad de conocerla, así que dije que le pediría una cita a Sofía” comentó Espí entre la incredulidad de los espectadores y de la propia Sofía y Toñi Moreno. Jenni argumentó que como Espí creía que Sofía iba a ser la nueva tronista por eso quería engancharse al carro de la navarra.

Pero nada más lejos de la realidad. Sofía se ha levantado para darle un abrazo, porque le ha parecido un gran gesto del pretendiente de ‘MYHYV’, pero ha confirmado que no será la nueva tronista. Aunque Sofía ha dejado la puerta abierta a tener una cita “como amigos”, y Toñi Moreno ha apuntado que Espí “es igual que Alejandro”. Lástima que Sofía no vaya a tener contacto con el exterior en los próximos meses.