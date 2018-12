En este videoblog veremos la vida de Miriam Saavedra a través de sus confesiones, así como consejos y algunas de sus frases más célebres.

La flamante ganadora de ‘GH VIP 2018‘, Miriam Saavedra, ya comienza a disfrutar de su reinado en Telecinco, y por petición popular, la cadena la ha colocado en uno de sus canales temáticos de internet, MTMAD. Como ya han hecho otras famosas del mundo rosa de la cadena, como María Hernández de ‘MYHYV’, Sofía Suescun ganadora de ‘Supervivientes 2018’, o el cantante, y compañero de la peruana en ‘Gran Hermano VIP 6’, Omar Montes, la triunfadora del año comienza hoy sus emisiones en ‘Princess Inca’.

En este videoblog veremos la vida de Miriam Saavedra a través de sus confesiones, así como consejos y algunas de sus frases más célebres aparecerán en su blog. La ganadora del reality se ha mostrado muy ilusionada con su nuevo proyecto y así lo ha hecho saber a sus fans a través de un vídeo de inauguración del canal, del que Telecinco espera obtener mucho tirón tras su paso por la casa.

El pasado jueves, Miriam Saavedra se proclamaba ganadora de una apasionante edición de ‘GH VIP 2018’, imponiéndose en la final a su amigo Koala y a Suso. Durante su estancia en la casa, Miriam ha demostrado que es un personaje televisivo con mucho tirón entre los espectadores y ahora ha conseguido su propio espacio en un canal temático de Mediaset.

En las próximas semanas no se descarta que la peruana haga su paseillo por los distintos programas del medio, y cómo no, algún que otro Deluxe para hablar de su concurso y de su ex pareja Carlos Lozano.