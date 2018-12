‘La noche temática’ aborda la fotografía desde los clásicos Robert Doisneau y Harry Benson

‘Fotografía: la imagen del instante’ es el título de ‘La noche temática’ de esta semana, que estrena: ‘Robert Doisneau a través de la lente’ y ‘Harry Benson: dispara primero’. Apasionados con su trabajo, la fotografía se convirtió en su forma de vida. Robert Doisneau fotógrafo de lo cotidiano y Harry Benson, fotógrafo de los famosos, son pilares fundamentales de la fotografía del siglo XX. Y al igual que sus fotografías, ellos también se han convertido en iconos.

‘La noche temática’ se acerca a dos grandes de la fotografía ofreciendo los reportajes ‘Robert Doisneau a través de la lente’ y ‘Harry Benson: dispara primero’. No te pierdas este sábado 22 de diciembre ‘Fotografía: la imagen del instante’, a las 23:40 horas en La 2.

‘Robert Doisneau: A través de la lente’

Robert Doisneau el mítico fotógrafo de “El Beso”, hizo de su trabajo una manera de vivir. Se dedicó a la fotografía incorporándola a su vida familiar. En ellas muestra su universo, su familia, sus amigos, en anuncios, en revistas. De ahí el interés por lo cotidiano, por lo más cercano, como el barrio donde vivía a las afueras de París. Un hombre sencillo y abierto que se hizo famoso casi sin enterarse. Fotógrafo empeñado en mostrar la vida no como es, sino como a él le hubiera gustado que fuera.

Narrado y dirigido por su nieta, Clémentine Deroudille, el documental realiza un retrato íntimo del hombre y el artista, a través de una selección de fotografías y vídeos de su entorno personal y profesional, y de una serie de entrevistas a personas de su entorno más cercano. Robert Doisneau es uno de los pilares fundamentales de la fotografía del siglo XX. Logró pertenecer por derecho propio a un selecto grupo de artistas que hoy se consideran los grandes mitos de la fotografía universal.

‘Harry Benson: dispara primero’

El documental muestra la carrera del escocés Harry Benson, un fotógrafo extraordinario, que inicialmente alcanzó la fama junto a Los Beatles al cubrir su primera gira a los Estados Unidos en 1964. Benson capturó parte de las fotos más increíbles e íntimas jamás tomadas de la banda más popular de la historia.

Su extenso trabajo incluye imágenes icónicas de músicos, actores y políticos famosos como Winston Churchill, Bobby Fischer, Muhammad Ali, Greta Garbo, Michael Jackson, o el matrimonio Clinton. También destaca por sus fotografías de la lucha por los derechos civiles encabezada por Muhammad Ali o el asesinato de Robert Kennedy. Su amplio trabajo ha aparecido en publicaciones como Life, Vanity Fair y The New Yorker.

Benson es un adicto al trabajo que supo fotografiar momentos legendarios. Su versatilidad le ha permitido fotografiar de todo. Es uno de los grandes fotoperiodistas de todos los tiempos. Ahora, con más de 85 años, sigue siendo un adicto al trabajo y no tiene intención de detenerse.