Después de varias discusiones, los dos concursantes de 'Gran Hermano VIP' llegarán de la mano a la final del jueves

Solo faltan dos días para llegar a la esperada final de ‘GH VIP 2018‘, después de tres meses de encierro de los protagonistas. En estos meses hemos visto como Miriam y Koala formaban una amistad casi impensable al inicio del reality, allá por el mes de septiembre, pero que se ha ido fortaleciendo conforme avanzaban las semanas y los compañeros más le atacaban.

Como era de esperar, hasta los mejores amigos se pelean, y más cuando están encerrados en una casa día tras días y 24 horas. La semana pasada Miriam y Koala tuvieron su primera gran discusión, a causa de algunas preguntas del músico malagueño que dejaron no muy bien a la peruana. Durante los últimos días los hemos visto más distanciados, que hasta el propio Suso se ha preguntado qué les pasaba.

Pero las fechas navideñas y la llegada anoche de los regalos del amigo invisible a la casa de ‘GH VIP 2018’, parece que ha limpiado las heridas de ambos, y anoche certificaron su reconciliación mientras cocinaban la cena. Mientras Miriam se esmeraba en la cocina, Koala le confesaba varias cosas que había aprendido esta semana tras discutir: “Fíjate lo que he aprendido estos días contigo. Anoche hemos podido hablar dando puntos de vista diferentes sin rencor”, afirmó Koala, que se le veía mucho más relajado junto a su amiga que en estos últimos días.

“Fue bonito y me gustó porque pudimos hablar de nuestras diferencias. Me gustó dialogar sin rencor. Con otros compañeros no lo he conseguido”, continuó relatando el músico. “Yo siempre te he dicho lo que pensaba, pero tú nunca me lo habías debatido”, apuntó la peruana, que vio como su mejor amigo de la casa volvía a estar junto a ella para afrontar los momentos decisivos del concurso.