‘Tu cara me suena’: Mimi se emociona al imitar a Amy Winehouse y todos terminan con lágrimas en los ojos

Mimi acaba su imitación de Amy Winehouse entre lágrimas en 'Tu cara me suena'

Mimi saltó de alegría en ‘Tu cara me suena’ cuando hace dos semanas salió que debería imitar a Amy Winehouse, una artista que dejó el listón muy alto y que ella adora. Es por eso por lo que su actuación era una de las más esperadas de la noche, especialmente porque, durante todo el programa, hemos podido comprobar que Mimi es capaz de fundirse con el personaje que interpreta.

Finalmente, la exconcursante de Operación Triunfo, ha realizada una actuación espectacular, tanto ha sido así que no pudo evitar emocionarse al cantar el ‘Love is a losing game‘, una de las canciones míticas de la artista fallecida. Pero no solo ella se emocionó. Durante su actuación pudimos ver a algunos de sus compañeros e incluso al jurado echar alguna lágrima. Chenoa, Corbacho o Lolita no pudieron contener su emoción al recordar a la gran artista.

A la hora de dar una valoración en ‘Tu cara me suena’, el jurado solo tenía buenas palabras para ella, y no solo por la actuación de la noche, sino por toda su trayectoria. “Decir algo que esté a la altura de lo que se siente no lo define. Lo que hace Mimi es conectar con el personaje a un nivel muy profundo, es un alma vieja. Tiene mucha identidad dentro y logra plasmar el espíritu de Amy Winehouse. Ha estado soberbia y excelente”, ha comentado Chenoa.

Lolita, por otra parte, le confesó “Me han gustado muy pocas artistas en mi vida, porque he tenido una muy grande en mi casa y tú me has recordado a Amy. No solo su voz, también su esencia y eso es lo que al final queda”, mientras que Ángel le dijo alto y claro la frase de “tienes un don, el don de la verdad”.

Así, Mimi se lleva de nuevo el premio de la noche de ‘Tu cara me suena’, y no solo por la máxima puntuación de los jueces, sino también del público.