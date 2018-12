‘GH VIP 2018’: Primera gran tensión entre Miriam y Koala en ‘Gran Hermano VIP’

Los dos amigos tuvieron ayer varios desencuentros en la casa de 'Gran Hermano VIP 6'

Los nervios están a flor de piel dentro de la casa de ‘GH VIP 2018’, y más conforme se va acercando la decisiva noche de hoy, que determinará el nombre de los tres finalistas de esta edición. Como bien comentaba ayer el mismo Koala en la casa, “estamos todos muy susceptibles”, y es que, a pesar de no tener discusiones fuertes, la tensión se puede palpar en el ambiente.

Y con tanta tensión, y después de tres meses, tenía que llegar la tensión entre Koala y Miriam que, quizás por estar más relajados y, ahora en igualdad de condiciones con los otros dos amigos y no contra toda la casa, han tenido su primer desencuentro dentro de ‘GH VIP 2018’. Primero han discutido con la elección de la música de la campaña. Koala se enfadaba con su compañera porque no daba opción a elegir entre varias canciones, “ya veo que tu ilusión es pegar gritos” comentó Koala. Mientras que Miriam no se quedaba callada y le respondía a su manera, “Yo también te veo a ti dar gritos y molestándome y haciendo cosas que no las entiendo a veces”.

Pero no fue la única tensión que tuvieron ayer los dos amigos del concurso. En la prueba semanal de entrevistas, Koala ha atacado a Miriam por su pasado y ha vuelto a sacar su relación con Carlos Lozano. El propio Suso se reía de la pregunta, “joder con tu amigo”, mientras Koala respondía a Miriam, “hay cosas que no se pueden tapar con un dedo”.

Miriam, visiblemente contrariada, respondía con todo a Koala, “mi amigo Koalita no se metió en ese momento ni nunca me aconsejó”. Durante estas entrevistas los dos han tenido varios recados, que para ellos han quedado en una anécdota y llegarán al final del programa juntos, como han estado durante tres meses.