‘GH VIP 2018’: La broma que no hizo nada de gracia a Asraf mientras dormía

Suso, Koala y Miriam gastaron una broma a Asraf en 'Gran Hermano VIP 2018'

Cada vez falta menos para conocer el nombre del ganador de esta apasionante edición de ‘GH VIP 2018’ y los nervios entre los cuatro concursantes que aún habitan la casa, están cada vez más a flor de piel. La visita el domingo de los jefes de campaña de cada uno de ellos, dejó a los habitantes diferentes sensaciones, siendo Suso el más afectado de ellos por su reencuentro con Aurah.

La canario advirtió a su novio que no confiara tanto en Asraf, y esto desató en Suso la desconfianza hacia su amigo. Tanto que, tras ver unos mensajes de los espectadores, el catalán admitió que no confiaba al cien por cien en su amigo Asraf. Pero esto no quitó, ni frenó a Suso para hacer una broma a Asraf durante la noche.

Llevan semanas viendo como Miriam Saavedra despierta sonámbula por las noche. Un comportamiento que pocos se creen en la casa, pero que ha dado a los espectadores grandes momentos en esta edición de ‘GH VIP 2018’. Por la noche, Suso susurraba a Koala que se hiciera el sonámbulo para molestar a Asraf y despertarlo. El músico malagueño tiró de ingenio e imitó a Miriam sonámbulo y comenzó a gritar como si estuviera dormido.

La broma de Suso, Miriam y Koala no ha hecho nada de gracia a Asraf #GHVIPÚltimaHora20 pic.twitter.com/Soa6bsnVWQ — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de diciembre de 2018

A Asraf no le sentó muy bien la broma, ya que quería dormir, pero Suso y Koala continuaron, entre risas, gritando y hablando como si estuvieran en sueños. El modelo tuvo que alzar un poco la voz para que sus compañeros de habitación dejarán de hablar despiertos para poder dormir.

La relación entre Suso y Asraf no pasa por su mejor momento, pero todo hace indicar que llegarán hasta el final del programa como amigos. Otra cosa será cuando se encuentren la realidad de fuera.