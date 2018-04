Samuel descubre algo inesperado en la pensión Luna en ‘Amar es para siempre’

En las últimas semanas los capítulos del viernes en ‘Amar es para siempre’ están resultando de lo más interesantes para los espectadores y seguidores de la serie.

En el capítulo de hoy, Samuel, en su búsqueda de saber que esconde Ortega, le seguirá hasta la pensión donde va cada día y descubrirá un secreto del periodista que cambiará la visión del médico hacia él.

Durante la emisión de hoy también Ortega descubrirá a Samuel revolviendo la casa y mantendrán una discusión tensa al respecto.

Por otro lado el hijo mayor de los Ortega, Javier, se entera de que su mejor amigo Ignacio, está saliendo con su hermana. Le hará una advertencia al respecto para que su hermana no salga dañada.

Como venimos contando en los capítulos de estos últimos días en ‘Amar es para siempre’, Matilde ha dejado a un lado su relación con Julián, y ayer sucumbió a los encantos de su marido Ortega en una noche de pasión. A partir de ahora la familia parece estar más unida que nunca.

Durante una conversación con Teresa Dorado, confesará que ha pasado la noche con su marido, y despertará la sorpresa en su amiga.

Igualmente tendrá que hacer frente a su amante Julián, que sigue convencido que Matilde y el estarán juntos, a pesar de las dificultades que siempre se le plantean.

Charo cede ante Tuñón

La relación de Charo con Belén siempre ha sido muy buena por las dos partes en ‘Amar es para siempre’, pero ahora la dueña del Kings tendrá que tomar una decisión que no gustará a la joven.

A las puertas de firmar su contrato para trabajar en el cine, Charo le ha comunicado que dejará de ser su representante, algo que a Belén no le parecerá apropiado. Lo que no sabe la joven es que su padre, Tuñón de Guevara esta detrás de esta difícil decisión.

Lalo piensa que hacer con su premio

La nominación de Lalo al premio como caricaturista le está haciendo pensar en que sus hijos puedan tener unas buenas vacaciones.

Pero en la redacción intentan que baje de la nube y que no de todo por ganado hasta que no se emita el fallo del jurado. La secretaria Llanos intenta que Lalo no confíe tanto en sus posibilidades.

El periodista buscará hacerse con el premio como sea, y pedirá a Llanos que le ayude a encontrar a alguien para un plan que tiene pensado.