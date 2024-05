‘The Carpenter’s Son’: Nicolas Cage se enfrentará a Jesucristo

Cuando pensamos ya que no puede existir un proyecto de Nicolas Cage que nos sorprenda, el actor acaba de fichar por un título de terror llamado The Carpenter’s Son. Desde que comenzó su carrera en los 80, el ganador del Oscar se ha enfrentado a incontables enemigos y villanos, pero quizás ahora estemos ante el definitivo: Jesucristo.

Cage liderará el elenco de la nueva cinta de Lotfy Nathan, una audaz historia de horror que explorará la infancia de Jesús de una forma nunca antes vista en la gran pantalla. Supuestamente, el cineasta se ha inspirado en el evangelio apócrifo de San Tomás que se escribió en el siglo II d.C., sobre la niñez del mesías. The Carpenter’s Son sigue a una familia que vive en el periodo de la Antigua Roma. Con Cage como patriarca de la familia, FKA Twigs como su esposa y Noah Jupe interpretando al hijo de ambos. Todo dará un vuelco para esta familia cuando el joven comience a desarrollar poderes sobrenaturales, aunque no se ha dejado claro si estos representan a los personajes bíblicos de Jesús, María y José o si estarán conectados de otro modo con el escenario bíblico. Pero lo que parece a simple vista, se trata de una revisión que posiblemente plantearía el hecho de qué hubiese pasado si Jesús no hubiese sido una figura angelical y buena.

Nicolas Cage vuelve a estar de moda

Protagonista absoluto del cine más bizarro de la primera mitad del siglo XXI, Nicolas Cage vuelve a estar de rigurosa moda, demostrando que es mucho más que un actual meme de internet. Así, The Carpenter continúa el resurgimiento de su popularidad, dando vida al carpintero titular de este filme de horror. La carrera del actor de Leaving Las Vegas estaba en pleno declive a través de títulos de casi serie B que fueron directamente al mercado doméstico. No obstante, algunos éxitos recientes han compensado con creces esos sonoros tropiezos. De esta forma, el sobrino de Francis Ford Coppola ha vuelto a ganarse la atención de los cinéfilos de todo el mundo, gracias a obras aclamadas como Color Out of Space, Pig y la reciente Dream Scenario, de A24. Además, en septiembre estrenará en nuestro país el misterioso thriller Longlegs.

Escoger historias estrafalarias ha sido un canon recurrente en la filmografía de Cage desde sus inicios. En El beso del vampiro, dio vida a un ejecutivo de Nueva York que cree ser un vampiro, en El ladrón de orquídeas asumió el papel de dos hermanos gemelos y en la anteriormente mencionada Dream Scenario, se puso en la piel de un profesor fracasado con el que de la noche a la mañana, todo el mundo comienza a soñar. Quizás la cima de esta dinámica extraña de papeles se encuentra El insoportable peso de un talento descomunal en la que el intérprete, hacía de sí mismo.

Todavía se desconoce la fecha de estreno en la que podremos ver The Carpenter’s Son, pero se espera que comience su rodaje este mismo verano.

FKA Twigs: ¿Una nueva scream queen?

Desde que Jamie Lee Curtis popularizase el término con su rol protagónico en la franquicia Halloween, el trono de las scream queens del cine han ido cambiando poco a poco, buscando nuevas caras que popularizasen todavía más el género. La palabra se utiliza en el gremio de forma popular para describir a aquellas intérpretes que aglutinan varios papeles en cintas de terror. Las mas modernas es lucir ese galardón no oficial han sido Jenna Ortega, por Miércoles, Scream y la nueva Bitelchús Bitelchús y Mia Goth, protagonista de la saga X, El secreto de los Marrowbone, aparecer en el remake de Suspiria y ponerse a las órdenes en 2025 de Guillermo del Toro en la última adaptación de Frankenstein.

Ahora es la cantante británica FKA Twigs la que está consagrando su presencia fílmica en la industria. Debutó en el drama independiente con Honey Boy, pero su carrera está virando hacia el terror gótico, corpotagonizando junto a Bill Skarsgård el remake de El cuervo y asumiendo su rol protagónico en The Carpenter’s Son. Cerrando el reparto principal, Jupe se hizo un hueco popularmente gracias a la saga Un lugar tranquilo, aunque también ha aparecido en largometrajes reseñables como Le Mans ’66, Wonder y Sin movimientos bruscos. En el elenco secundario Souhelia Yacoub, a quien vimos en Dune: Parte dos, está confirmada en un papel todavía sin revelar.