SPC SMART MONITOR a prueba: analizamos este dispositivo

Disponer de un monitor de ordenador sencillo, pero efectivo y que cuenta además, con la propuesta de valor de convertirse en smart TV es la última propuesta del fabricante alavés SPC. He tenido la oportunidad de poner a prueba su SPC SMART MONITOR, un producto interesante que puede ser una solución muy eficiente para personas que necesiten un dado del uno sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero.

SPC SMART MONITOR: la versatilidad por bandera

Este producto, recientemente presentado y disponible ya a la venta, se presentan dos versiones, la de 24 y la de 27 pulgadas. En este caso, hemos puesto a prueba la de menor tamaño, que presenta un panel plano VA con una resolución de 1920×1080 y un aspecto de 16:9. La tecnología VA o Vertical Alignment consiste en un panel LCD LED que ofrece unos ángulos de visión mejorados. Aquí hablamos de 178º. La tasa de refresco es de 60 Hz, y dispone de tratamiento antihuellas, antirreflejos y filtro de luz azul.

En el apartado de conexiones, dispone de dos entradas HDMI, dos USB, entrada de audio, altavoces integrados, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5. Todo el conjunto lo completa, el mando a distancia con Google Assistant y el adaptador de corriente, además de un cable HDMI. El monitor dispone de sistema operativo Android 11, que se perfila como el motor perfecto para su funcionamiento.

Primeras impresiones

En primer lugar, este monitor destaca por un beso bastante ligero, 2,8 kg en el caso del de 24 pulgadas. El montaje no puede ser más sencillo, ya que la base queda perfectamente encastradas al monitor y asegurada por un único tornillo. Si no dispones de demasiado espacio en tu mesa, el pie no va a quitarte prácticamente sitio de trabajo.

El proceso de configuración es extremadamente sencillo, basta conectarlo a la corriente y comenzar el proceso de emparejamiento con el mando, que viene perfectamente ilustrado en el manual de instrucciones. Una vez realizado, ten a mano la contraseña de tu conexión Wi-Fi para poder terminar de configurarlo.

Es cuestión de dos minutos tener el monitor funcionando. En mi caso particular, he conectado este dispositivo para usarlo como ampliación de la pantalla de mi ordenador, cosa que se realiza fácilmente con el cable HDMI incluido. Una vez que desde el ordenador principal configuras ambas pantallas, dispones de las ventajas de poder trabajar mucho mejor.

Manos a la obra

A decir verdad, este monitor sorprende por su buena definición de imagen, y, efectivamente, se nota la buena mano a la hora de convertirlo en un aliado para el trabajo, ya que no cansa en exceso a la vista. Trabajar a dos pantallas es una auténtica gozada, ya que dispones de solución de continuidad en cada momento. Dispone de regulación del ángulo de inclinación de -5º a 15º para que puedas trabajar según tus necesidades. El liviano peso del dispositivo ayuda a que cambiar la orientación no suponga ningún esfuerzo.

El fabricante insiste en la versatilidad del producto, ya que cuenta con smart TV integrado, algo que no es demasiado habitual. Un concepto 2 en 1 que puede abrir brecha para quienes busquen una solución polivalente. Una vez que me he puesto manos a la obra con el dispositivo, he podido comprobar que esto es totalmente cierto.

Bastará accionar el mando a distancia para pasar de cualquiera de tus entradas HDMI con la que estés usando el monitor para trabajar, a acceder a una televisión inteligente. Una vez que configuras los servicios de Google Play, podrás realizar cualquier actividad como si fuese una televisión estándar. Instalar aplicaciones, proyectar contenidos gracias a la tecnología Google Cast integrada, utilizarlo para escuchar música… Durante las pruebas realizadas, la smart TV ha funcionado de manera excelente, no dando ningún problema a la hora de instalar las aplicaciones ni de ponerlas en marcha.

En cuanto al visionado de cualquier contenido, es evidente que nos encontramos ante un monitor de ordenador como base central, pero teniendo esto muy claro, este producto se presenta como una solución muy solvente. Puedes realizar un descanso en tu trabajo para ver un ratito la televisión es simplemente cuestión de accionar el mando a distancia y elegir el contenido que desees. El monitor viene con diferentes aplicaciones ya instalada, como es el caso de Netflix, Youtube, Prime Video o Google Play, y en el control remoto tienes botones de acceso directo a todos ellos.

En el apartado audio, el monitor responde perfectamente ante cualquier circunstancia. El sonido es nítido, claro y cumple perfectamente. Evidentemente, no puedes comparar con respecto a una Smart TV totalmente dedicada, pero no hay que perder la referencia de que este es un producto concreto, no una televisión inteligente en toda regla. Buen trabajo en ese aspecto.

Igualmente, puedes accionar el asistente de voz de Google mediante un botón y pedirle todo aquello que desees y que esté dentro de sus posibilidades. Un aspecto muy positivo del control remoto es el acabado rugoso de su base, lo que facilita que no se resbale, además de su pequeño tamaño y liviano peso. Un control remoto tan sencillo y con los botones precisos siempre es de agradecer.

Conclusiones

Una grata sorpresa, la ofrecida por esta marca. Versatilidad por bandera, resultados, excelentes y configuración sencilla. Se comporta muy bien tanto a la hora de poder trabajar como si lo utilizas como smart TV. Un dispositivo que viene además avalado por un precio muy competitivo, 179 € en el caso de las 24 pulgadas pudiendo además aprovechar un promoción especial con un descuento de 10 euros, con lo que su precio se queda en 169,90€. Cómo colofón, te llevas los auriculares SPC HERON STUDIO de regalo. Esta promo estará disponible hasta el 23 de marzo.