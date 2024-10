Las skills de Alexa ideales para ambientar tu Halloween

Es el momento de ir ambientando tu hogar para la próxima festividad de Halloween que tendrá lugar a final de mes. Si tienes en casa un dispositivo Alexa, por ejemplo, un Echo Dot, voy a mostrarte cuáles son las skills más interesantes para que puedas convertir tu hogar en un espacio diferente, mucho más terrorífico. Tan sencillo como pedirle a tu dispositivo inteligente estas cosas.

Skills de Alexa para Halloween

Una skill es una orden que le proporcionas a su dispositivo inteligente para que ejecute una tarea. Por ejemplo, cuando le pides que te diga la hora, no estás más que poniendo en marcha una skill que desarrolla una acción. Y en Halloween, Alexa es capaz de hacer cosas realmente divertidas. Si tienes niños en casa y un dispositivo Alexa, no lo dudes, no te costará nada conseguir un ambiente mucho más terrorífico simplemente haciendo estas cosas.

Si dices, «Alexa, abre sonidos de Halloween», va a reproducir sonidos terroríficos, y si lo dices varias veces, va a poner en marcha muchos efectos distintos. Cuenta con la ventaja de que cada sonido es largo, por lo que basta con apagar las luces, decir la esquina y provocar que los demás pasen miedo. Para conseguir un efecto mejor, ejecuta la orden desde una habitación aparte con tu teléfono móvil, y se reproducirá en el espacio en el que ellos se encuentran.

Si pides, «Alexa, abre monstruo aterrador» vas a conseguir sonidos de seres de ultratumba, ideal para que todos pasen miedo.

Si pides, «Alexa, abre historias de terror», tus invitados van a tener la oportunidad de pasar mucho miedo con diferentes historias terroríficas. Tienes diferentes opciones, cuando termine una simplemente debes decir «otra» para que pase a la siguiente historia.

Pero hay más, porque puedes combinar todos estos efectos de audio y de historias horripilantes con efectos de luces. Ahora es muy habitual contar con bombillas inteligentes en casa y también puedes aprovechar diferentes skills para conseguir una ambientación especial. Si pides, «Alexa, pide a luces inteligentes multicolor» , tendrás esos efectos especiales en tus luces.

Recuerda que para que estas skills se ejecuten correctamente, previamente, deberán estar vinculadas en tu dispositivo. Búscalas por el nombre que te he pedido para iniciarlas y, a partir de ese momento, podrás poner en marcha que la cantidad de efectos interesantes que van a animar la festividad de Halloween. Como puedes comprobar, con dispositivos que ya tienes en casa y un poco de imaginación, podrás crear un escenario terrorífico con las skills de Halloween.