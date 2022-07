La SIM física está condenada a desaparecer, ¿cuándo será?

Quienes venimos utilizando teléfono móvil desde hace tiempo hemos ido observando la evolución de la tarjeta SIM. ¿Recuerdas cuando tenía el mismo tamaño de una tarjeta bancaria? Actualmente, su tamaño se ha reducido al de la nano SIM, que incluso puede hacerla difícil de manejar en algunas ocasiones. Pero parece ser que la tarjeta SIM tal y como la conocemos va a tener sus días contados. Todavía no hay fecha, pero parece más que probable que más temprano que tarde la Unión Europea legisle sobre este panorama.

El panorama de la SIM

La tarjeta sim es la que permite conectarnos a un operador y poder utilizar su línea telefónica y datos móviles. Actualmente disfrutamos de teléfonos móviles libres, por lo que solo basta con cambiar la tarjeta para poder emplear uno u otro operador.

Pero no deja de ser un engorro, el pequeño tamaño de estas tarjetas hace que se puedan perder con mucha facilidad. Además, siempre hay que abrir la bandeja porta tarjetas y realizar el cambio.

La revolución viene con la eSIM

Algunos fabricantes ya incorporan en sus dispositivos el sistema de eSIM, que cuenta con muchísimas ventajas. Uno de los primeros teléfonos móviles en adoptarlo fue el iPhone XR, allá por 2018. Desde entonces, gran parte de los iPhone disponen de dual SIM, una física y otra electrónica

Sin tener que renunciar a la tarjeta SIM tradicional, una eSIM no ocupa ningún tipo de espacio físico dentro del teléfono. Para poder disfrutar de una tarjeta electrónica, deberás escanear un código QR que te proporciona el operador. O bien, hacerlo mediante una app.

Tras un breve proceso de configuración automática, la tarjeta queda instalada y puedes usar ese dispositivo. Para tener una tarjeta de estas características no necesitas más que un teléfono con soporte para eSIM. En la actualidad, nueve son los fabricantes que ya venden teléfonos preparados para esta nueva tarjeta, aunque también debes tener en cuenta que no todos los operadores españoles ofrecen este servicio. Son Movistar, O2, Orange, Vodafone, Jazztel, Yoigo y Pepehone. Están todos los operadores mayoritarios, pero no todos los OMV.

Las ventajas del uso de la eSIM

Lo primero que se nos viene a la mente es la capacidad del usuario de poder cambiar de un operador a otro simplemente escaneando un código o haciendo funcionar una aplicación. De esta manera, puede cambiar rápidamente al servicio que más le guste eliminando una tarjeta de manera virtual y haciendo funcionar otra. Aquello de buscar un clip, pelearse con la bandeja portatarjetas y cambiar de plástico pasará a la historia. Irá en consonancia con nuestro estilo de vida, utilizo lo que me conviene y cuándo me conviene, sin amarrarme a ningún servicio concreto.

Por otro lado, se evitaría la fabricación de millones de tarjetas de plástico, que además incorporan elementos metálicos. De estas tarjetas, gran parte de ellas es desperdiciada y no se reciclan adecuadamente. Puede parecer una obviedad, pero se evitará la fabricación de cantidades ingentes de plástico que no va a tener ningún tipo de utilidad.

Una nueva manera de utilizar la telefonía permitirá que seamos más consecuentes en el uso dela tecnología, a la vez que tenemos un mejor impacto con el medio ambiente.