Si te gusta la limpieza, este canal de YouTube es para ti

A todos nos encanta tener la casa limpia, y quienes tienen alfombras saben que necesitan un tratamiento especial. Este canal de YouTube es una maravilla y nos tiene enganchados. Se trata de Mountain Rug Cleaning, una empresa radicada en el sur de Inglaterra y que es regentada por James. ¿Cuál ers el secreto del éxito de este canal?

El canal que arrasa en YouTube

Esta empresa se dedica en exclusiva a la limpieza y restauración de alfombras. Su propietario pensó que sería una buena idea dar visibilidad aquellas limpiezas extremas que requiere un tratamiento especial. Como él mismo reconoce, muchas de estas alfombras han sido recuperadas por sus dueños tras permanecer olvidadas en exteriores, en húmedos sótanos o en lugares en los que ha sufrido demasiado. No nos queremos ni imaginar cómo pueden oler algunas de las alfombras que llegan a manos de James.

Un ejemplo lo tenemos aquí debajo, una pequeña alfombra, circular llena de tierra y que tras el proceso de limpieza y muchos litros de agua y detergente, queda impecable. Una transformación digna de ver.

Para dejar una alfombra impecable, su empresa utiliza un sistema de 8 pasos diferentes y que incluye un tratamiento sanitario, lavado a mano, a máquina, secado concienzudo y entrega al cliente de la alfombra debidamente empaquetada.

Solamente hay que echar un vistazo a todo el material que cuelga para comprobar la calidad de su trabajo y cómo consigue unos resultados excelentes. En un principio ofrecía sus servicios mediante la página web y no disponía de canal de YouTube, pero pensó que no sería mala idea abrir uno. Efectivamente, no le ha ido nada mal, porque ya tiene 1,5 millones de seguidores, gran parte de ellos de otras partes del mundo.

En su web no ofrece detalles sobre los precios, pero a buen seguro los propietarios de las alfombras valoran enormemente su trabajo, y pagar lo que James solicita sin rechistar, ya que consigue poner al día productos que podrían ir directamente a un vertedero.

Si deseas pasar momentos máximo de satisfacción, te recomendamos que te suscribas al canal y te pongas a consumir en bucle vídeos de limpiezas de alfombras. Una maravilla para los sentidos que produce una satisfacción enorme.

Lo que algunos podría pensar que se trata de un trabajo ingrato, otros ven la oportunidad de hacer de ello algo muy satisfactorio, y que además le ha valido la confianza de millón y medio de personas alrededor del mundo en YouTube. Hay canales para todos los gustos, pero este nos tiene totalmente cautivados.