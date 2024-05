Lo que nunca debes hacer si tu móvil se ha mojado

Con la próxima llegada del verano volverá a ocurrir, que te vas a la playa o a la piscina y te metes en el agua con el teléfono en el bolsillo del bañador. O bien, que accidentalmente se te cae. En ese momento es cuando se encienden las alarmas, porque no hay peor pesadilla que la de que el móvil se moje y deje de funcionar, no solamente por tener que comprar uno nuevo, sino por los recuerdos que podemos perder, si no tienes almacenamiento en la nube.

En este artículo te voy a proporcionar los consejos útiles sobre cómo actuar, pero sobre todo, qué no hacer si tu móvil se ha mojado. Que no cunda el pánico porque puede haber solución aunque no lo parezca.

Móvil mojado: qué no hacer

Toma nota de estas sencillas pautas para que, en el caso de que tu móvil se moje, no se estropee más.

Olvídate de dejarlo cerca de una fuente de calor , ponerlo al sol o cosas peores como un golpe de horno. Será todavía peor y el riesgo de que te quedes sin móvil para siempre es más que posible.

, ponerlo al sol o cosas peores como un golpe de horno. Será todavía peor y el riesgo de que te quedes sin móvil para siempre es más que posible. El tema del arroz es siempre un recurso, pero si no proteges el dispositivo puede causar más daño. Es decir, si vas a meterlo en arroz, un cereal higroscópico o que absorbe la humedad, mételo previamente en una bolsa de plástico con algunos agujeros hechos con un alfiler. Pero puestos a probar, mejor la arena para gatos que el arroz.

que el arroz. Usar el secador con aire caliente. No, peor ese remedio que no hacer nada. Recuerda, calor y electrónica no se llevan bien. Corres el riesgo de cargarte el teléfono.

Lo que sí funciona

Apagarlo , no es conveniente que sigan trabajando los componentes con agua por riego de cortocircuito y que el móvil comience a fallar.

, no es conveniente que sigan trabajando los componentes con agua por riego de cortocircuito y que el móvil comience a fallar. Sacar el móvil mojado y quitar la funda, la tarjeta SIM y todas las partes extraíbles. Secar rápido con lo que tengas a mano, una toalla, un pañuelo, lo que sea.

Secar rápido con lo que tengas a mano, una toalla, un pañuelo, lo que sea. Si tienes a mano alcohol, siempre es recomendable el isopropílico, pero sino puedes probar con el que tengas en casa, cuanta mayor graduación mejor. Llevas un plato hondo de alcohol y metes el móvil en alcohol, dejándolo un buen rato. Lo creas o no, el alcohol puede ayudarte a repeler el agua. Para hacer esto recuerda haber hecho antes los dos pasos previos.

Lo que debes tener en cuenta

Muchos móviles, de hecho toda la gama alta, cuentan con protección contra el agua y el polvo según las clasificaciones IP. En estos dispositivos encontramos las IP67 y la IP68. La primera permite la inmersión durante 30 minutos a profundidades de hasta 1 metro, mientras que la segunda debe hacerlo de manera indefinida o a criterio del fabricante.

Pero que tu flamante iPhone 15 Pro cuente con la IP68 no quiere decir no quiere decir que lo puedes sumergir. Las juntas tóricas pueden dañarse y fallar con el uso y el móvil mojarse por dentro. Los fabricantes no cubren en sus garantías daños por agua. No uses nunca tu teléfono dentro del agua.

Ahora ya saber qué puedes hacer si tu móvil resulta mojado este verano. Paciencia, calma y en caso de duda, llevarlo a un establecimiento donde puedan valorar los daños, siempre y cuando la garantía haya expirado. Si la tienes vigente, contacta con la marca, pero prepárate para pasar por caja.