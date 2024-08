¿Por qué se me desconecta Android Auto todo el tiempo? Los expertos dan con la solución

Android Auto es una herramienta indispensable para los conductores que buscan mejorar su experiencia al volante y hacerla más segura. La aplicación permite sincronizar el coche con el teléfono para darte acceso a la navegación, llamadas, música, mensajes, etc., desde la pantalla del vehículo.

Tener activado Android Auto puede ayudarnos a evitar distracciones, pero también es un arma de doble filo. Cuando se desconecta mientras conducimos genera una situación peligrosa. Por ello, es importante que identifiques las causas de estas desconexiones y cómo solucionarlas.

El problema más común con Android auto

Una desconexión del cable USB puede provocar que no le saquemos todo el partido posible. Lo que más veces provoca una desconexión es el cable USB. Solemos comprarlos de mala calidad o apuramos su uso aunque tenga errores. Esto es muy perjudicial. Si notas que falla hay varias soluciones:

Prueba con otro cable para ver si el error está en el USB.

para ver si el error está en el USB. Limpia el cable y el puerto USB del vehículo y del móvil con mucha delicadeza.

y el puerto USB del vehículo y del móvil con mucha delicadeza. Si nada de esto funciona y el error está en el cable, lo mejor es que compres uno nuevo.

Elige bien el puerto USB del coche

En algunos coches debes conectarte a un puerto específico y no te sirve cualquiera. Compruébalo y no intentes forzarlos; son un elemento muy sensible.

Si estás seguro de que el error no está ni en el cable ni en el móvil, lo más posible es que el inconveniente esté en el propio coche. Si está dañado lo mejor que puedes hacer es buscar un ángulo concreto donde si funcione, al menos hasta que puedas invertir en un arreglo más profesional.

Revisa la configuración de Android Auto en tu móvil

Como cualquier otra app puede dar problemas en momentos determinados. Puede que necesites actualizar la aplicación o que hayas descargado una versión que no es compatible con tu teléfono. Intenta borrar el caché o reiniciar el móvil si te da problemas.

Además, hay determinadas aplicaciones que pueden interferir con Android Auto. Por ejemplo, aplicaciones para el ahorro de batería, antivirus o algunas apps de mensajería.

¿Cómo afecta la potencia de mi teléfono al vehículo?

Se supone que Android Auto está disponible para casi cualquier teléfono y que no tiene unos requisitos mínimos para su uso. Sin embargo, sí que puede afectar a la velocidad de funcionamiento.

La potencia del móvil dificultará el procesamiento. El principal síntoma es que notarás cómo tu teléfono se sobrecalienta e irá más lento si intentas utilizarlo. Lo normal si esto se extiende en el tiempo es que acabe desconectándose.