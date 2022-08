Las olas de calor tan frecuentes aumentarán su periodicidad en el futuro y están impulsando un aumento en el uso de aparatos de aire acondicionado, amenazando al medio ambiente con su alto consumo de energía y refrigerantes con alto potencial de calentamiento. Un nuevo estudio concluye que el cambio al propano como refrigerante podría disminuir el aumento de la temperatura global.

El problema de los aires acondicionados

Gastamos enormes cantidades de energía en luchar contra el calor en verano, o durante todo el año en latitudes próximas al ecuador terrestre. Si continúan las tendencias actuales de la temperatura, las demandas de energía de estos aparatos se triplicarán para 2050. Además del aumento del consumo de energía, los aparatos también amenazan el medio ambiente de diferentes maneras: mediante el uso de refrigerantes halogenados con alto potencial de calentamiento global.

Los acondicionadores de aire dividido que utilizan una unidad de aire interior y una exterior conectada por tuberías son los aparatos más comunes utilizados para la refrigeración del espacio. Utilizan principalmente HCFC-22 y HFC-410 como refrigerantes, ambos caracterizados por una puntuación muy alta de potencial de calentamiento global, de hasta 2.256, lo que significa que atrapan hasta 2.256 veces más calor que el dióxido de carbono en 100 años. Instados por la Enmienda Kigali al Protocolo de Montreal, muchos fabricantes están buscando refrigerantes alternativos con puntuaciones más bajas de potencial de calentamiento global, como el HFC-32. Sin embargo, con una puntuación de potencial de calentamiento global de 771, el HFC-32 sigue planteando un peligro climático significativo.

Novedades en el horizonte

Un estudio dirigido por el investigador del IIASA Pallav Purohit en colaboración con investigadores del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Universidad de Leeds, mostró que al cambiar al propano, un refrigerante alternativo de bajo potencial de calentamiento global (<1) para la refrigeración de aire, podríamos evitar un aumento de 0,09 °C en la temperatura global para finales

En el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores utilizaron el modelo IIASA Greenhouse Gas-Air Pollution Interactions and Synergies (GAINS) para comparar los escenarios de emisión de refrigerante halogenado con los escenarios de cambio a HFC-32 o propano. Si bien el cambio a HFC-32 también redujo el aumento de la temperatura global (0,03 °C a finales de siglo), el propano demostró ser la solución superior en términos de sostenibilidad.

«El propano tiene importantes ventajas ambientales a través de un buen rendimiento energético y un potencial de calentamiento global de menos de 1. En los CA divididos de hasta 7 kW, el propano se puede clasificar como una alternativa técnicamente válida a los CA divididos impulsados por HFC», ha indicado el investigador

Los aparatos que utilizan propano ya están disponibles comercialmente en los mercados chino e indio, dos naciones muy contaminantes. A pesar de funcionar de manera similar a los splits que usan HFC-32, e incluso mejor que los aparatos actualmente extendidos que usan HFC-410A y HCFC-22, algunas regulaciones nacionales prohíben su uso, principalmente debido a las normas y códigos que restringen el uso de refrigerantes con mayor inflamabilidad, lo que dificulta su adopción más amplia.

«Para alcanzar los ambiciosos objetivos de neutralidad climática de la UE para 2050, se necesitan medidas tempranas y agresivas. A corto plazo, la conversión de nuevos sistemas de aire acondicionado con refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente puede reducir significativamente su impacto climático, subrayando la urgencia de actualizar las normas para los responsables políticos», ha sido la conclusión de Purohit. ¿Será este gas usado en cocina e industria la solución del futuro en aire acondicionado?