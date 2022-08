Andalucía se enfrenta de nuevo este viernes a temperaturas extremas con el obstáculo del decretazo energético del Gobierno de Sánchez que ha entrado en vigor esta semana. Con cinco provincias andaluzas por encima de los 40 ºC, los comercios, negocios, centros de trabajo, transportes públicos y organismos de la Administración están obligados a que sus aires acondicionados no marquen menos de 27 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 41 ºC en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén y ha previsto también avisos amarillos por exceso de calor en Cádiz y Sevilla.

OKDIARIO Andalucía salió a la calle este jueves para testar el cumplimiento de las nuevas medidas impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los comerciantes y empresarios de restauración de Sevilla aseguran que si cumplen con las exigencias del Gobierno «te puedes cargar a alguien».

«Si le hago caso al Gobierno no va a entrar ningún cliente, ni en mi bar ni en ningún bar» de la ciudad. «Poner el aire a 27 ºC en Sevilla es inhumano. Y las multas dicen que son de un millón de euros. ¡Lo que nos faltaba! Que nos multen ya con un millón de euros por intentar tener a nuestros clientes fresquitos», denunciaba un hostelero a este periódico.

Otro empleado de una cadena de restaurantes señalaba que «ahora que han bajado un poco las temperaturas lo llevaremos mejor, pero habrá días en los que nos querremos morir. Esto es horroroso».

«El aire lo tenemos que tener a una temperatura inferior a 27 ºC más que nada porque tenemos productos de alimentación y la tienda tiene que estar a unos 22 ºC para poder conservarlos. Se echarían a perder, es totalmente inviable, imposible cumplirlo», explicaba la encargada de otro comercio de la capital andaluza.

Comisarías a 32 ºC

Entretanto, en las comisarías de la capital hispalense trabajan a unos sofocantes 32 ºC. El delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, ha denunciado este viernes que no tienen ninguna orden de la Jefatura por la que tengan que vigilar el cumplimiento del decretazo energético, pero no pueden usar el aire acondicionado.

«A día de hoy, la Policía Local de Sevilla no tiene ninguna instrucción para hacer útil el decreto de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno. En la propia Jefatura de la Policía Local de Sevilla no se está cumpliendo. Llevamos ocho meses con el aire acondicionado averiado. Ahora mismo estamos a 32 ºC. Trabajamos con una temperatura superior a lo que establece la Ley. En el Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, está desaparecido desde hace mucho tiempo, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, todavía no se ha enterado de los problemas que tenemos los policías locales en Sevilla. Necesitamos infraestructuras y dotaciones económicas para poder prestar un buen servicio a los sevillanos» ha sentenciado del delegado sindical.