El hartazgo de los ciudadanos con el Gobierno de Pedro Sánchez es palpable a pie de calle y el nuevo decretazo energético, que asfixia aún más a los pequeños comerciantes, no ha dejado indiferente a nadie. OKDIARIO ha hablado con varios clientes de bares y tiendas, que expresan su descontento por la nueva medida del Gobierno que obliga a limitar el aire acondicionado a 27 grados -25 en el caso de comercios y hostelería-, apagar los escaparates e instalar un sistema de cierre de puertas. «Francamente lo veo muy mal. Este decreto va a fomentar que no vayan clientes. La luminosidad, además, es un reclamo y hay muchos barrios que si no fuera por esto estarían a oscuras. Que se aprieten los políticos el cinturón, tanto Falcon, tanto helicóptero y tanto Lanzarote…», se quejan en un bar en Madrid.

Otra clienta de una tienda de ropa considera que el que tiene que «dar ejemplo» es Sánchez. El ahorro, dice, viene por la factura desbocada porque «es una burrada lo que estamos pagando de luz».

A la puerta de un supermercado coinciden en que «lo primero que tendría que hacer el Gobierno es aplicar este ahorro en otro lado. En La Moncloa por ejemplo». Piden, además, una bajada de impuestos en la luz y en los combustibles para hacer frente a los precios desorbitados.

También a la salida de unos grandes almacenes se oyen quejas. El Gobierno, opina una clienta, no está teniendo en cuenta la opinión del ciudadano al aplicar medidas tan duras y restrictivas. «Debería haber mucha más participación. Sánchez hace las cosas de forma unilateral».

«Parece que se ha hecho todo sin planificar. Son medidas cosméticas que no se han acordado con nadie», se queja otro cliente.