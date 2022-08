Sánchez gasta 1,3 millones al año en electricidad en Moncloa y exige a los españoles apagar la luz

El último decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, con medidas para potenciar el «ahorro energético», ha provocado la polémica por algunas medidas, como el tope a la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado o la obligación a los comerciantes de apagar la luz de los escaparates a partir de las 22 horas. El decreto obliga también a los edificios oficiales a hacer un uso más racional de la energía, en previsión de un recorte de gas por parte de Rusia el próximo otoño. OKDIARIO ha tenido acceso a los gastos en electricidad en el complejo presidencial de La Moncloa, que ascendieron a 1.317.259,55 euros el año pasado. Desde su llegada a La Moncloa, en junio de 2018, el gasto ocasionado por el consumo de electricidad en el Complejo de La Moncloa ha ascendido a 5.188.503,93 euros. Desde el Ministerio de la Presidencia, a preguntas de este periódico, aclaran que en estas instalaciones «no existe suministro de gas».

Por otro lado, no se aportan datos sobre el consumo concreto de electricidad en la residencia oficial del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa. El Ejecutivo alega que es preciso «reelaborar» esta información, y se acoge a ello para no dar cifras sobre el gasto particular en estos suministros.

Desde el Gobierno se han ofrecido excusas diversas para no ofrecer información alguna sobre el consumo energético de sus miembros, en un momento muy delicado para los ciudadanos. Así, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró también desconocer a cuánto ascienden los gastos de luz de su vivienda oficial porque, alegó, «están incorporados a las facturas del inmueble del Ministerio» y «son indiferenciables del conjunto del mismo», según una respuesta también a este periódico. La vicepresidenta segunda reside en una vivienda de 443 metros cuadrados en el Ministerio de Trabajo, la más grande de las que ocupan los ministros.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también despachó las preguntas de este periódico afirmando que desconoce cuánto paga por las facturas de la luz en su vivienda oficial, un inmueble de 143,9 metros cuadrados, con cuatro habitaciones, y alegó que se tratan de gastos «del cargo».

Según respondió a través de su departamento, «no es posible hacer una diferenciación» pues «estos se engloban dentro del coste genérico del inmueble en el que se ubica». Además, Hacienda precisó que «tanto el espacio, como los suministros o el personal que desempeña sus actividades en la citada zona, lo hace en virtud de atender un espacio propiedad del Ministerio, en el que se realizan las mismas actuaciones que en cualquier otro (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.), debiendo entenderse que los recursos empleados lo son en virtud del ejercicio del cargo que la actual y los anteriores titulares del Ministerio han desarrollado».

Decreto

El primer paquete de «medidas de ahorro y eficiencia energética», aprobado por el Gobierno esta semana, ha provocado la polémica por alguna de sus medidas.

El decreto recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Como informó OKDIARIO, esa medida incumple otro decreto anterior sobre salud y seguridad de los trabajadores que establece que la temperatura no podrá ser superior a 25 grados.

Además, este paquete de medidas también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que no estén en uso y a instalar cierres automáticos de puertas en edificios y locales.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, indicó este jueves que continúan estudiando recurrir el decreto sobre las medidas de ahorro energético pero ya ha avisado que han encontrado en el mismo fallos «garrafales».

Entre ellos, que el decreto no fije el tiempo que la iluminación de los escaparates deberá estar apagada. En ese caso, señaló, con que lo esté durante 10 segundos el comerciante habrá cumplido la ley.

En sus recomendaciones a los ciudadanos, el Ministerio de Transición Ecológica también incluye reducir el uso de la electricidad aprovechando, por ejemplo, la luz natural.