El prefijo 400 delatará desde el sábado las llamadas comerciales antes de que descuelgues

Cuando el móvil suene a partir de este sábado con un número que empieza por 400, sabrás que quien llama quiere venderte algo antes incluso de descolgar. Es la herramienta que ha ideado el Gobierno para ordenar las llamadas comerciales, que desde ese momento solo podrán salir de ese rango de numeración. La medida se aprobó en abril y las empresas tenían seis meses para adaptarse, un plazo que termina ahora.

Un número que es un chivato

El prefijo 400 corresponde a números de nueve cifras que empiezan por 400, reservados a las llamadas comerciales. Lo establece una resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones fechada el 14 de abril de 2026 y publicada en el BOE dos días después.

Las empresas incluidas en la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela no podrán usar ningún otro rango para vender por teléfono, salvo las excepciones transitorias que recoge la propia norma. Tampoco podrán emplear el 400 para atender a sus clientes, porque la ley exige un código distinto para el servicio de atención.

Llamar sí, devolver la llamada no

Los números 400 no admiten llamadas entrantes. Si te cuelgan tras un timbrazo, no podrás marcar de vuelta. Esa restricción dificulta la técnica de la llamada perdida, que consiste en hacer sonar el teléfono un instante para que la víctima devuelva la llamada. Quien quiera ofrecerte algo tendrá que hacerlo por otros canales.

Qué empresas se quedan sin su número de siempre

La obligación afecta a las compañías sujetas a la ley de atención a la clientela. Eso incluye a quienes prestan servicios básicos de interés general, sea cual sea su tamaño, como telecomunicaciones, energía, agua, transporte, servicios financieros o postales. También alcanza a otras empresas que vendan a consumidores en España y superen los umbrales de gran empresa, con 250 trabajadores o más, más de 50 millones de facturación o más de 43 millones de balance.

En el caso de las operadoras de móvil e internet, significa que deberán llamar desde un 400 cuando ofrezcan una tarifa nueva, más velocidad o una línea adicional. Los operadores, por su parte, tienen que abrir el rango en sus redes y dar a conocer la novedad al público entre septiembre y diciembre.

Lo que puedes hacer tú desde el sábado

Lo más inmediato es mirar el número antes de contestar. Si empieza por 400, es una llamada comercial y puedes decidir si te interesa.

Los operadores pueden ofrecer, a petición del cliente, la desconexión de las llamadas comerciales del rango 400. El operador puede ofrecerlo, pero no está obligado a hacerlo, así que conviene preguntar a tu compañía.

Si recibes llamadas comerciales desde otros números, puedes denunciarlas ante la CNMC o la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. El Gobierno asegura además que los operadores bloquearán las llamadas comerciales que no salgan de la numeración asignada. El Ministerio para la Transformación Digital afirma que el plan contra el fraude ya ha frenado más de 300 millones de llamadas fraudulentas y 26,6 millones de SMS.

Algo parecido ocurre con los mensajes de texto, ya que desde el 15 de septiembre los operadores bloquean los SMS con alias que no estén registrados en la CNMC.

Pero el 400 no es milagroso

La norma solo alcanza a las llamadas que salen de España. Un centro de llamadas ubicado fuera del país queda fuera de la jurisdicción española, de modo que el 400 no frena por sí solo ese tráfico.

El prefijo tampoco cambia las reglas del consentimiento. La Ley General de Telecomunicaciones ya exige consentimiento expreso para las llamadas comerciales, pero la OCU recuerda que no ha logrado acabar con ellas por el uso del ‘interés legítimo’. La organización advierte de que el 400 ayudará a identificar la llamada, aunque su eficacia será limitada sin sanciones claras para quien llame sin permiso o con otra numeración.