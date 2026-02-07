Das estos permisos sin saberlo en tu móvil y pueden costarte más de lo que imaginas

La mayoría de personas instalamos aplicaciones casi en automático. Aceptar, siguiente, permitir. El problema es que, en ese proceso, concedemos accesos que no siempre son necesarios y que pueden afectar directamente a nuestra privacidad, a la batería del dispositivo o incluso a nuestra seguridad. Estos sencillos gestos son de gran ayuda y evitan situaciones que, más adelante, pueden ser engorrosas.

Qué son realmente los permisos del móvil

Los permisos del móvil son autorizaciones que das a una app para acceder a funciones o datos concretos del dispositivo. Hablamos de la cámara, el micrófono, la ubicación, los contactos o el almacenamiento. En teoría, cada permiso debería estar justificado por el uso real de la aplicación, pero en la práctica no siempre es así. Muchas apps solicitan más permisos de los que necesitan por comodidad, por diseño deficiente o directamente para recopilar más información del usuario. Y no, esto es algo que no gusta nada en absoluto. ¿Para qué necesita una app de linterna el acceso a tus contactos?

Los permisos más delicados y por qué deberías revisarlos

El acceso a la ubicación es uno de los más sensibles. No es lo mismo permitirlo solo mientras usas la app que hacerlo en segundo plano de forma permanente. Algo parecido ocurre con el micrófono y la cámara, que pueden activarse incluso cuando no estás interactuando directamente con la aplicación.

Los contactos y el almacenamiento también suelen pasar desapercibidos, pero permiten a una app conocer con quién te comunicas o qué tipo de archivos guardas en el teléfono.

Por qué aceptar “por defecto” no es buena idea

Los sistemas operativos han mejorado, pero siguen priorizando la facilidad de uso. Eso significa que muchas veces aceptar permisos es el camino más rápido para empezar a usar una app, aunque no sea el más seguro. Con el tiempo, acumulas decenas de aplicaciones con accesos activos que ya no recuerdas haber concedido. De vez en cuando me gusta hacer un repaso y comenzar as eliminar permisos a apps que realmente no lo necesitan, tal y como he dicho antes, el de la ubicación.

Cómo revisar y ajustar los permisos en pocos minutos

Revisar los permisos del móvil es más sencillo de lo que parece y no necesitas instalar ninguna aplicación adicional. Tanto Android como iPhone incluyen un panel específico donde puedes ver, de un vistazo, qué apps acceden a cada función sensible.

En Android, basta con entrar en Ajustes, buscar el apartado Privacidad y acceder a la sección Permisos. Ahí encontrarás categorías como ubicación, micrófono, cámara o contactos. Al tocar en cada una, el sistema muestra todas las aplicaciones que tienen acceso y en qué condiciones. Es especialmente recomendable cambiar los permisos de “permitir siempre” por “solo mientras se usa la app”, sobre todo en servicios que no necesitan funcionar en segundo plano.

En el caso del iPhone, el proceso es muy similar. Desde Ajustes hay que entrar en Privacidad y seguridad y revisar cada permiso por separado. Apple deja claro qué apps han accedido recientemente a la cámara, el micrófono o la ubicación, lo que ayuda mucho a detectar usos innecesarios. También se puede desactivar el acceso completo a las fotos y limitarlo solo a imágenes concretas, una opción que muchos usuarios desconocen.

Un buen truco es empezar por las apps que menos utilizas. Muchas siguen teniendo permisos activos aunque lleven meses sin abrirse. Revocarlos no rompe la aplicación y, si en algún momento los necesita, el sistema volverá a pedir autorización.

Dedicar unos minutos a este repaso no solo mejora la privacidad, también reduce el consumo de batería y evita que el móvil esté trabajando en segundo plano sin que lo sepas. Es uno de esos ajustes pequeños que marcan una diferencia real en el uso diario.