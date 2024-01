Los emocionantes nuevos juegos de 2024 disponibles en Apple Arcade

Apple Arcade lo tiene todo listo para otro increíble año de juegos con el lanzamiento de tres nuevos títulos y más de 20 grandes actualizaciones disponibles este mes. Los jugadores ya pueden embarcarse en un épico, emotivo y nostálgico viaje en Tamagotchi Adventure Kingdom, relajarse con una nueva versión del legendario juego de puzzles y lógica Buscaminas en Cornsweeper, y jugar sus mejores cartas en Blackjack by MobilityWare+.

Novedades 2024 de Apple Arcade

El 1 de febrero los jugadores se adentrarán hacia una aventura cósmica en BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, un singular juego de acción online en partidas de tres contra tres protagonizado por héroes con forma de animales que pilotan espectaculares armaduras mecánicas; así como dominar Words in Progress, un nuevo y emocionante juego de puzzles.

Además de estas incorporaciones al catálogo, algunos de los títulos favoritos de los fans lanzan nuevo contenido este mes. Hello Kitty Island Adventure, ganador de un premio App Store Award de 2023, da la bienvenida al Año del Dragón con el evento especial Luck & Lanterns el 19 de enero. Un dragón sobrevuela la Isla de la Amistad y deja tras de sí un rastro de valiosas perlas de dragón, una señal de buena suerte. Los jugadores pueden recolectar estas perlas para conseguir recompensas especiales durante el evento.

El 12 de enero, Crayola Crea y Juega+ estrenó una temática de fantasía invernal que incluirá un aspecto especial disponible por tiempo limitado para la actividad Rainbow Rush. Además, pondrá en marcha la Semana de la Creatividad anual de Crayola, que celebra la creatividad de los niños y los beneficios que aporta al aprendizaje. Y en Jetpack Joyride 2, los jugadores podrán subirse a bordo del nuevo vehículo Hamster Ball, lucir el nuevo traje de camuflaje y disfrutar de un salvaje paseo a bordo de la mochila propulsora de agua Water Jetpack.

Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes: Sim Builder, stitch., WHAT THE CAR?, Samba de Amigo: Party-To-Go y muchos otros títulos también recibirán importantes actualizaciones a lo largo del mes. Los suscriptores pueden consultar la sección Nuevos juegos de Apple Arcade para no perderse las novedades sobre sus títulos preferidos. Estos son algunos de los juegos ya disponibles

Tamagotchi Adventure Kingdom (Bandai Namco)

La franquicia de amigos virtuales más querida de todos los tiempos regresa con un nuevo y fantástico viaje para los amantes de las aventuras. Tamagotchi Adventure Kingdom es una emocionante experiencia en la que los jugadores tendrán que ayudar al adorable héroe Mametchi a restaurar la armonía en el planeta Tamagotchi después de que un misterioso impacto sacudiera su mundo. El reino es un lienzo en el que los jugadores pueden explorar llamativos y extravagantes paisajes, interactuar con casi 300 personajes de la saga Tamagotchi y construir su propio y acogedor campamento. Con actualizaciones periódicas de contenido, el título ofrece una emotiva experiencia en un viaje lleno de sorpresas para jugadores de todas las edades.

Cornsweeper (wbuttr)

Cornsweeper es una relajante y colorida reinterpretación del legendario Buscaminas, el clásico juego de puzles y lógica, del desarrollador jamaicano wbuttr. Los jugadores tienen que pensar bien sus movimientos para hacer deliciosas palomitas y evitar las explosiones, todo ello ambientado con una relajante y original banda sonora original de inspiración lo-fi con toques de reggae. El juego cuenta con grandes influencias de la cultura jamaicana, con expresiones en patois, un dialecto de la zona.

Blackjack by MobilityWare+ (MobilityWare)

En Blackjack by MobilityWare+, los jugadores pueden meterse de lleno en el famoso juego de cartas y dominar sus peculiaridades. El juego invita a ir más allá de las habituales opciones de pedir otra carta o plantarse, y explorar nuevas dinámicas con opciones como dividir sus cartas y doblar las apuestas como en una partida real. Además, pueden elegir mesa mientras viajan entre ciudades tan emblemáticas como Londres y Barcelona, con ambientaciones únicas para cada uno de estos lugares en los que subir puestos en la clasificación y lucir sus habilidades. Las funciones especiales, como un sistema de progresión con distintas mesas, permiten a los jugadores conseguir cotizados títulos y desbloquear nuevas mesas, añadiendo emoción extra e invitando a superarse.

Y estos llegan el 1 de febrero

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team (Oh BiBi)

En este juego de acción online y partidas de tres contra tres con diferentes personajes y una divertida dinámica, los jugadores pueden adentrarse en una aventura cósmica en un cautivador universo de ciencia ficción con llamativos gráficos estilizados e increíbles animaciones. El juego está protagonizado por héroes con formas de animales que pilotan unas potentes armaduras mecánicas llamadas BEAST. Con una accesible mecánica, los jugadores pueden liberar al auténtico campeón que llevan dentro y cambiar rápidamente de la ágil forma PET a la poderosa forma BEAST, cada una con sus propias armas y habilidades. El juego incluye un elenco de personajes tan carismáticos como Clyde, el gato manitas; Nyx, el búho francotirador; Rusty, el jabalí feroz, y GG Nova, el unicornio excéntrico. Los jugadores pueden divertirse en solitario o en compañía de familiares y amigos, además de disfrutar de modos tan emocionantes como Payload, Crystal Rush y Free for All, todos ellos con elementos únicos que aportan profundidad a los combates.

Words in Progress (Gamious)

Las partidas de Words in Progress comienzan con siete letras en vertical que los jugadores deben combinar para formar palabras. Cada vez que se utiliza una letra, esta desaparece y otra ocupa su lugar. El objetivo es completar desafíos y evitar que la pila se quede vacía, momento en que la partida llega a su fin. Con tres modos de juego (infinito, práctica y multijugador), un precioso diseño minimalista, y una dificultad que aumenta progresivamente, Words in Progress es un singular juego de palabras que se adapta a todas las edades.

Apple Arcade es una suscripción disponible por 6,99 € al mes y ofrece una prueba gratuita de un mes. Los juegos más divertidos sin interrupciones publicitarias y que prometen alegrar los ratos de aburrimiento.