Estas son las aplicaciones ganadoras de los App Store Awards de 2023

Tim Cook, CEO de Apple, ha manifestado:«Es muy estimulante ver cómo los desarrolladores siguen creando apps y juegos increíbles que consiguen redefinir el mundo que nos rodea. Los ganadores de este año demuestran las infinitas posibilidades de los desarrolladores para hacer realidad su visión con apps y juegos increíblemente ingeniosos, que ofrecen una calidad fuera de serie y permiten lograr objetivos».

Los premiados de este año son un claro reflejo de la creatividad, la innovación tecnológica y las posibilidades de diseño que brindan tanto la App Store como el ecosistema de Apple. AllTrails fomenta un sentido de comunidad mediante extensas rutas de senderismo y experiencias al aire libre accesibles para todos. Prêt-à-Makeup transforma el iPad en un lienzo para que artistas, tanto profesionales como amateurs, creen diseños de maquillaje en una experiencia realista e inclusiva que promueve la expresión personal.

Photomator simplifica las tareas de edición avanzada con sus herramientas basadas en aprendizaje automático. MUBI ofrece una selección de películas independientes y documentales internacionales con un enfoque humano, y SmartGym aprovecha al máximo el Apple Watch con una amplia gama de ejercicios, rutinas y seguimiento del progreso.

En el ámbito de los juegos, Honkai: Star Rail ofrece una narrativa rica en personajes complejos y combates tácticos emocionantes en el iPhone. Lost in Play invita a los jugadores a una aventura «point-and-click» que los sumerge en un encantador mundo de fantasía infantil. Lies of P se destaca por su impecable realización, transportando a los jugadores a un inquietante universo de fantasía, y Hello Kitty Island Adventure en Apple Arcade brinda una experiencia interactiva y amena con un objetivo claro: hacer amigos