La NASA recibe hoy una nave con experimentos para fabricar retinas artificiales y estudiar el alzhéimer

La cápsula Dragon de SpaceX llega en una hora a la Estación Espacial Internacional con una carga que mezcla logística y laboratorio. Entre el material hay piezas para reforzar el suministro eléctrico del complejo y varios experimentos que aprovechan la ausencia de gravedad para hacer lo que en la Tierra resulta mucho más difícil.

El acoplamiento autónomo está previsto a las 11.00 horas del este de EE UU, las 17.00 horas en la España peninsular. La nave despegó el pasado martes en un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, en la misión de reabastecimiento número 35 de SpaceX para la NASA. La agencia emite la maniobra en directo en su web.

Retinas artificiales que se montan mejor sin gravedad

El experimento LambdaVision-1 prueba cómo fabricar retinas artificiales capa a capa en microgravedad. En la Tierra, la gravedad hace que el material tienda a asentarse y que los fluidos se muevan por diferencias de densidad, algo poco deseable cuando hay que depositar láminas finísimas y homogéneas.

En órbita esos efectos se reducen. Según la NASA, eso podría dar capas más uniformes y estables, y mejorar el rendimiento de los implantes resultantes. La agencia confía en que el avance ayude a restaurar la vista de pacientes con enfermedades de retina hoy incurables.

Corazón y cerebro a escala de laboratorio

El experimento Stellar Spheroids analiza cómo crece y funciona el tejido cardíaco humano en tres dimensiones sin gravedad. Los investigadores quieren saber si la microgravedad favorece la formación de redes de vasos sanguíneos más avanzadas.

Si fuera así, se podrían construir modelos de corazón más realistas para estudiar enfermedades. También permitirían ensayar fármacos a mayor escala en futuras misiones espaciales, según la NASA.

El tercer proyecto, MINDS, trabaja con organoides cerebrales para estudiar la inflamación. Son pequeñas estructuras de células cultivadas en laboratorio que reproducen parte del tejido real. Su objetivo es entender la inflamación vinculada a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson o la esclerosis múltiple, y localizar posibles dianas de tratamiento.

La NASA indica que el estudio emplea lo que denomina aldeas de organoides, que combinan células de varias personas para reflejar mejor la diversidad de los pacientes.

Un vidrio hecho con ingredientes poco habituales

El experimento ELF-Unconventional Glass 2 investiga cómo se forma el vidrio cuando se fabrica con elementos no tradicionales. Los investigadores observarán el comportamiento del material fundido en el espacio y devolverán a la Tierra muestras sólidas para analizarlas con detalle.

Según la NASA, estos vidrios podrían ofrecer mayor resistencia, durabilidad y capacidad óptica, cualidades útiles para naves, hábitats y otras tecnologías de exploración.

Los últimos paneles solares de la estación

Dragon lleva también el último par de paneles solares desplegables IROSA, que completan la ampliación del sistema eléctrico de la estación. Con ellos habrá más electricidad para la investigación, las operaciones y la retirada controlada de órbita del complejo. Los astronautas los instalarán durante una serie de paseos espaciales previstos para más adelante este otoño.

Un mes de trabajo antes del regreso

La nave, que transporta más de 2.850 kilos de suministros y equipos, permanecerá acoplada hasta mediados de noviembre. Después volverá con material científico urgente y amerizará frente a la costa de California.

La NASA presenta estos proyectos como una pequeña muestra de los cientos de investigaciones de biología y biotecnología, ciencias físicas y ciencias de la Tierra y del espacio que se desarrollan a bordo.