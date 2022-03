Si hay una aplicación de verdadero éxito esa es WhatsApp. La herramienta de comunicación propiedad de meta, continúa ganando usuarios e incorpora cada vez funciones nuevas. Una de las que están desarrollo es la de poder enviar archivos de 2 GB a los usuarios, pero de momento está en fase de testeo. Pero hay una noticia a la que debes estar atento, sobre todo si tu teléfono tiene ya bastantes años. A partir de mañana, WhatsApp va a dejar de estar disponible en los dispositivos que se relacionan.

WhatsApp no funcionará mañana en…

La compañía norteamericana ha dado una relación de dispositivos en los cuales WhatsApp ya no estará disponible desde el 31 de marzo. Como se puede apreciar, son dispositivos con, al menos, siete años de antigüedad. Nos encontramos con modelos señeros como el Samsung Galaxy S3 mini, o el iPhone SE, que en su momento fue un auténtico éxito de ventas. Así que, si eres usuario de cualquiera de estos dispositivos que aparece debajo, ya no podrás seguir utilizando WhatsApp.

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

LG Optimus L3 II Dual E435

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Sony Xperia M

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

¿Qué hacer si tengo uno de estos dispositivos?

Las opciones quedan reducidas a 2. La primera de ellas sería dejar de utilizar WhatsApp, cosa que pensamos que no te atrae en absoluto. Te quedaría la posibilidad de seguir usando ese teléfono mediante SMS otras aplicaciones como Telegram. Pero, a decir verdad, si has llegado hasta 2022 con alguno de estos dispositivos activos, le has sacado muchísimo partido. Por tanto, no te quedaría otra que comprar otro teléfono, solamente tendrías que elegir tu sistema operativo favorito, Android o iOS y decantarte por alguno de los nuevos modelos que han aparecido.

Si no quieres gastar demasiado dinero y te decantas por iOS, Apple acaba de sacar el nuevo iPhone SE 3, una propuesta interesante y que cuenta con un procesador de última generación. Si te decantas por Android, tienes un abanico inmenso y puedes tener un buen dispositivo móvil por poco más de 100 €. Los dispositivos de la marca Xiaomi son una opción bastante asequible y que debes tener en cuenta a la hora de adquirir un dispositivo versátil y que sea capaz de dar solución a todas tus necesidades. De hecho, la marca china está destinada a destronar a Samsung en cuanto a ventas dentro del mercado español.