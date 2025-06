¿Móvil mojado este verano? Las 5 cosas que no debes hacer jamás

En verano, el riesgo de terminar con el móvil mojado se multiplica. Playa, piscina, tormentas inesperadas o incluso un descuido con una bebida fría bastan para que tu teléfono acabe en remojo. En esos momentos de pánico, muchos usuarios actúan por impulso y toman decisiones que pueden empeorar el problema. Por eso es importante saber qué no hacer nunca si se te moja el móvil.

Nada de encenderlo “a ver si funciona”

Uno de los errores más comunes es intentar encender el móvil inmediatamente después de haberse mojado. Aunque parezca seco por fuera, la humedad puede haber alcanzado componentes internos. Al encenderlo, podrías provocar un cortocircuito irreversible. Lo mejor es apagarlo si aún estaba encendido y no volver a tocar el botón de encendido hasta que no estés seguro de que está completamente seco.

No lo pongas en arroz

Aunque el truco del arroz está muy extendido, lo cierto es que no es una solución efectiva. Meter el móvil mojado en arroz puede dar una falsa sensación de seguridad. No solo no absorbe bien la humedad interna, sino que además puede hacer que pequeñas partículas entren por los puertos y empeoren la situación. Existen productos específicos como bolsas de gel de sílice o kits de secado diseñados para este tipo de emergencias, mucho más eficaces.

Evita fuentes de calor directo

Puede ser tentador acelerar el secado con un secador de pelo, una estufa o incluso dejar el teléfono al sol. Error. El calor directo puede dañar aún más los componentes internos, deformar partes del dispositivo o incluso hacer que la batería se despida de este mundo. En lugar de eso, opta por dejarlo en un lugar seco y con buena ventilación, a temperatura ambiente, durante al menos 24 a 48 horas.

No conectes el cargador ni auriculares

Si conectas cualquier accesorio mientras el móvil está húmedo, puedes provocar un cortocircuito. Lo mismo ocurre con la carga inalámbrica, si el móvil está mojado, tampoco es buena idea colocarlo sobre la base de carga. Asegúrate de que los puertos están completamente secos antes de usar cualquier conexión externa.

No lo agites ni lo sacudas con fuerza

Algunos usuarios intentan “sacar el agua” sacudiendo el teléfono. Esto no solo no ayuda, sino que puede hacer que la humedad penetre más profundamente en zonas críticas. Si el dispositivo tiene altavoces o aberturas, existe el riesgo de que el líquido alcance partes que aún estaban secas.

Qué deberías hacer entonces

Apaga el móvil si sigue encendido y sécalo suavemente por fuera con un paño sin pelusas. Si puedes, retira la bandeja SIM y deja el dispositivo en posición vertical para facilitar la evacuación de líquidos. Si ha entrado agua salada o clorada , es recomendable acudir a un servicio técnico cuanto antes, ya que estos líquidos son especialmente corrosivos.

Si tu móvil es resistente al agua, revisa el grado de protección IP que tiene. Muchos modelos actuales soportan salpicaduras o inmersiones breves, pero eso no significa que sean inmunes a todos los líquidos ni que debas confiarte. Además, con el uso, los sellos de protección pueden deteriorarse.

Los accidentes con agua no perdonan

Un móvil mojado no siempre es sinónimo de pérdida, pero tampoco es un tema para tomárselo a la ligera. Actuar con rapidez y evitar los errores más comunes es la mejor manera de aumentar las probabilidades de que tu teléfono sobreviva al chapuzón. Así que este verano, si tu móvil acaba en el agua, recuerda: menos arroz y más cabeza.